박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 박경혜가 강남 6평 원룸에서 시작한 첫 자취 생활의 현실을 공개했다.
8일 박경혜의 유튜브 채널에는 '생활 능력치가 100 상승했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 박경혜가 서울 강남구 역삼동의 6평 원룸에서 첫 독립 생활을 시작한 모습이 담겼다.
박경혜는 "자취는 고난의 연속이라고 했던가"라며 자취집에서 겪은 각종 사건·사고를 털어놨다. 건조대 침몰 사건, 아이보리 러그 위 김치 추락 사건, 화장실 잠김 사건 등 쉴 틈 없는 에피소드가 이어졌다.
특히 그는 커튼 세탁을 위해 코인 세탁방을 찾았다가 큰 실수를 했다고 밝혔다. 걱정이 컸던 탓에 입술까지 터졌다고. 문제는 드라이 시트를 세탁기에 함께 넣어버린 것.
박경혜는 "세탁이 끝난 뒤 드라이 시트를 찾아봤는데 없더라. 드라이 시트는 세탁기에 넣으면 안 된다고 하더라. 기계에 문제가 생길 수도 있다더라"며 당황했던 당시를 떠올렸다. 이어 "사장님께 전화를 드려 상황을 설명했는데, 오히려 '괜찮다. 다만 빨래가 잘 안 됐을 수 있다'며 저를 걱정해주시더라. 너무 감사하고 죄송했다. 혹시 문제 생기면 연락 달라며 제 연락처도 남겼다"고 전했다. 이 과정에서 그는 눈물을 보여 안타까움을 자아냈다.
또한 화장실 문 잠금장치가 녹슬어 문이 자꾸 잠기고 열리지 않는 고충까지 털어놓으며 초보 자취생의 현실을 생생하게 전했다.