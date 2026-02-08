멜로망스 김민석, 2주 만에 10kg 폭증..'황제다이어트' 부작용 고백
[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 김민석이 '황제다이어트' 부작용을 고백했다.
8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 멜로망스 김민석이 스페셜 MC로 출연했다.
이날 김민석은 "365일 다이어트와 전쟁 중"이라며 "2주 동안 10kg 찐 적이 있다"고 밝혔다.
그는 다이어트 기간에 삼겹살 10인, 곱창 5인분을 먹었다며 "황제다이어트라고 한때 유행이었다. 단백질만 먹으면 살이 빠진다고 해서, 고기만 먹었는데, 그렇게 많이 먹으면 안 빠진다고 하더라"고 털어놔 웃음을 안겼다.
이어 육군훈련소 시절 사진이 공개돼 눈길을 끌었다. 당시 96kg였다는 그는 "저 때가 좀 빠진 거"라고 설명했고, 이를 본 MC 서장훈과 신동엽은 "아예 다른사람이다"라고 놀라워했다.
당시에 대해 김민석은 "살이 많이 찐 상태에서 입대했다. '26번 훈련병' 불렀는데, 날 보고 '멜로망스 김민석' 맞냐고 하더라. 다른 사람을 불러서 확인까지 하더라. 그 사람이 저를 보더니 아니라고 했다"라고 밝혀 현장을 폭소케 했다.
이에 서장훈은 "활동하다가 군대 가서 몸이 저렇게 바뀐 거냐"고 질문했고, 김민석은 "군대 가기 직전인데 먹고 행복하게 활동하자, 싶어서 먹었더니 몸무게가 불어났다"고 고백했다.
