멜로망스 김민석, 2주 만에 10kg 폭증..'황제다이어트' 부작용 고백

기사입력 2026-02-08 21:44


멜로망스 김민석, 2주 만에 10kg 폭증..'황제다이어트' 부작용 고백

[스포츠조선 정유나 기자] '미우새' 김민석이 '황제다이어트' 부작용을 고백했다.

8일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 멜로망스 김민석이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 김민석은 "365일 다이어트와 전쟁 중"이라며 "2주 동안 10kg 찐 적이 있다"고 밝혔다.

그는 다이어트 기간에 삼겹살 10인, 곱창 5인분을 먹었다며 "황제다이어트라고 한때 유행이었다. 단백질만 먹으면 살이 빠진다고 해서, 고기만 먹었는데, 그렇게 많이 먹으면 안 빠진다고 하더라"고 털어놔 웃음을 안겼다.


멜로망스 김민석, 2주 만에 10kg 폭증..'황제다이어트' 부작용 고백
이어 육군훈련소 시절 사진이 공개돼 눈길을 끌었다. 당시 96kg였다는 그는 "저 때가 좀 빠진 거"라고 설명했고, 이를 본 MC 서장훈과 신동엽은 "아예 다른사람이다"라고 놀라워했다.

당시에 대해 김민석은 "살이 많이 찐 상태에서 입대했다. '26번 훈련병' 불렀는데, 날 보고 '멜로망스 김민석' 맞냐고 하더라. 다른 사람을 불러서 확인까지 하더라. 그 사람이 저를 보더니 아니라고 했다"라고 밝혀 현장을 폭소케 했다.

이에 서장훈은 "활동하다가 군대 가서 몸이 저렇게 바뀐 거냐"고 질문했고, 김민석은 "군대 가기 직전인데 먹고 행복하게 활동하자, 싶어서 먹었더니 몸무게가 불어났다"고 고백했다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.