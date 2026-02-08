권민아, 리프팅 시술 후 얼굴 2도 화상 "살 찢어지는 고통, 공황발작 찾아와"

기사입력 2026-02-08 22:40


권민아, 리프팅 시술 후 얼굴 2도 화상 "살 찢어지는 고통, 공황발작 …

[스포츠조선 이우주 기자] AOA 출신 권민아가 피부 시술을 받다 얼굴에 2도 화상을 입었다.

권민아는 8일 "2026년 1월 24일 나는 갑자기 1월말~2월까지 좋은 일들이 많이 잡혔고 약속이 많았기에 예뻐지고 싶은 마음에 수면 슈링크 리프팅 600샷을 받았다. 눈을 떴을 때 살이 찢어지는 고통이 들어서 울다가 거울을 보고 싶다고 했는데 피부가 한 겹씩 화상으로 인해 뜯겨 돌돌 말아져 올라가 있었고, 진물과 물집이 나 있었다"고 고백해 충격을 안겼다.

권민아는 "원장님께서는 시술 과정 때 아무 일도 없었다고 하셨다. 원인은 슈링크 팁 불량밖에 없는 것 같다고 하셔서 팁 확인을 안 하신 거냐니깐 팁이 불량이면 작동이 안 된다고 하셨다"며 "이 일로 인해 공황발작이 찾아오고 엄마에게 결국 얼굴 상태를 들켰는데..우셨다..속상하다"고 털어놨다.

권민아는 "그리고 일정을 미루거나 취소하느라 매일 죄송합니다 하다가 눈물이 났다. 연락 못 드린 분들도 있어서..정말 죄송하다고..얘기 드리고 싶다..정말 열심히 일 함께 하고 싶었다고"라며 "화상치료랑, 흉터치료..언제 끝날지 흉이 질지 아직은 아무것도 모른다..정말 이 많은 기회들을 놓쳐야 한다는 게 너무 속상하다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다. 권민아의 진단명은 심재성 2도 화상. 권민아는 결국 의료 소송을 진행한다고 밝혔다.

한편, 권민아는 AOA로 데뷔, 2019년 팀을 탈퇴했다. 이후 권민아는 AOA 지민에게 괴롭힘을 당했다고 폭로하며 파장을 일으켰다. 지난달에는 극단적 선택을 시도했다가 구조된 것이 알려지며 팬들의 걱정을 자아내기도 했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

박경혜, 강남 6평 원룸서 안타까운 사고..결국 눈물 "고난의 연속"

2.

신기루, 방송 하차 통보 폭로 "지라시까지 돌아, 가시방석" ('또간집')

3.

'생계 걱정' 김승현 母, 영정사진 찍고 울컥 "금방 갈 것 같아, 슬퍼져"

4.

홍진경, '성형 의혹' 딸 라엘과 연락 닿았다…"다신 그딴 거 만들지마" 분노

5.

윤정수, 결혼하더니 대접 달라졌다..장모님표 '금목걸이·생일상' 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! '스키 여제' 본, 13초 만에 불의의 사고→팬 오열→헬기 긴급 이송…십자인대 파열 '마지막 올림픽', '해피 엔딩'은 없었다

2.

[밀라노 LIVE]'예선통과 쯤이야' 메달 노리는 이상호, 예선 1분26초74 기록 '6위'로 '16강 진출'...김상겸도 8위로 '예선통과'

3.

[밀라노 LIVE]'단풍국 괴물 대항마' 韓 쇼트트랙 막내 임종언의 '단독' 훈련, 이탈리아의 아침을 가른 스케이트

4.

[밀라노 LIVE]메달 도전하는 이상호의 16강 상대는 '올림픽 7회 연속 출전' 오스트리아 전설 프로메거...김상겸은 코시르와 격돌

5.

"올 시즌 들어 가장 편하게 봤다"…4위 도약, 사령탑이 활짝 웃었다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.