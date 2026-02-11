이은형 "17개월 아들, 맥주 캔 핥아"… 강재준 유전자 무서운 '현실 고증' 육아

기사입력 2026-02-11 10:42


[스포츠조선 정안지 기자] 강재준과 이은형이 "17개월 아들이 맥주를 마시려 했다"라고 말해 놀라움을 안겼다.

지난 10일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 "이은형 vs 황보라 아들아 제발 친해지길 바래"라면서 영상이 게재됐다.

영상 속에는 황보라의 20개월 아들 우인 군과 강재준, 이은형 부부의 17개월 아들 현조 군이 키즈카페에서 함께 노는 모습이 담겼다.

자동차와 놀고 있던 현조. 그때 우인 군은 현조 군의 자동차가 탐나는 듯 힘으로 자동차를 빼앗았다. 이에 현조 군은 키즈카페 온 지 5분 만에 오열해 웃음을 안겼다.

이은형은 "현조가 17개월이다. 다음 달에 18개월에 들어간다. 18개월 많이 힘들다던데 맞냐"라고 물었고, 황보라는 "맞다. 진짜 힘들다. 근데 20개월은 더 힘들다"라면서 쉽지 않은 아들 육아에 대해 털어놨다.


이어 두 아들은 나란히 앉아 식사를 진행, 이은형은 "현조가 아빠를 닮아서 요즘 밥을 잘 안 먹고 고기, 생선 이런 것만 먹는다. 남편이 고기 파다"라고 했다.

그때 강재준은 "(현조가)엊그저께 맥주를 먹으려고 그러더라"고 말해 놀라움을 안겼다. 이에 이은형은 "아빠가 먹는 건 다 맛있어 보이는지, 우리가 먹던 그 맥주 캔을 할짝 하더라"라며 먹는 모습부터 식성까지 아빠 판박이인 현조 군에 대해 이야기해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.