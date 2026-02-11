컴투스, '서머너즈 워'와 '반지의 제왕' 컬래버 기념 한정판 MD 출시

컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'와 '반지의 제왕'의 컬래버레이션을 기념해 두 작품의 세계관을 접목한 한정판 MD를 공개하고, 글로벌 사전 예약 판매를 시작한다고 밝혔다.
이번 사전 예약은 공식 온라인 MD숍인 컴투스 스토어를 통해 세계 전역에서 동시 진행된다. 한국숍과 글로벌숍은 한국시각 기준 11일 오전 11시부터 3월 10일까지 예약을 접수하며, 3월 말부터 순차 배송될 예정이다. 태국, 대만, 유럽 지역은 현지 시각 기준 11일부터 약 2주간 예약을 진행하며 4월 중 배송을 시작한다.
컴투스 게임 컬래버레이션 최초로 선보이는 이번 상품은 탄탄한 팬덤을 보유한 히트 RPG '서머너즈 워'와 판타지 소설의 바이블 '반지의 제왕'의 세계관이 결합된 한정판 MD라는 점에서 더욱 특별한 의미를 갖는다. 컴투스는 두 글로벌 IP의 만남을 기념하는 차별화된 상품군을 통해 팬들의 소장 가치를 높인다는 계획이라고 전했다.
공개된 제품은 아티산 키캡 세트, 메탈 키링, 플레잉카드, 원정대 블랭킷, 데스크매트(2종), 아크릴 스탠드(2종) 등 총 6종이다. 실용성과 소장 가치를 두루 고려한 품목으로, '서머너즈 워'의 인기 몬스터를 '반지의 제왕'의 서사와 분위기에 조화롭게 담아 두 IP 팬 모두가 공감할 수 있도록 구성했다고 강조했다.
사전 예약 기간 내 구매하는 유저들에게는 10% 할인 혜택이 제공된다. 또한 모든 컬래버레이션 MD 상품에는 '서머너즈 워' 아이템 쿠폰 카드가 동봉되며, 아티산 키캡 세트의 경우 '전설의 소환서'와 '신비의 소환서' 등으로 구성된 특별 쿠폰 카드를 제공한다. 이외에 구매 금액에 따라 아티산 키캡 등의 사은품을 증정하며, 컬래버 MD 구매 시 기존 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 이벤트도 진행한다.