'1등들' PD "1등들만 나온다…허각·이예지·박창근 참가"

기사입력 2026-02-11 11:33


MBC 새 예능프로그램 '1등들' 제작발표회가 11일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 김명진PD, 이민정, 붐, 채현석PD가 포즈를 취하고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.11/

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 오디션 끝장전 '1등들' 라인업이 일부 밝혀졌다.

김명진 PD는 11일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들' 제작발표회에서 "허각, 이예지, 박창근이 나온다"라고 했다.

15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 Mnet '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', Mnet '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 각 방송사 음악 오디션에서 최종 1위를 차지한 가수들만 모아 '1등 중의 1등'을 가리는 '오디션 끝장전'이다.

연출은 김명진 PD와 채현석 PD가 맡는다. 두 PD 모두 '쇼! 음악중심', '가요대제전'을 연출하며 대형 음악 무대를 책임져온 연출자다.

김 PD는 "오디션 끝장전이다. 대한민국 오디션 프로그램이 많았다. 그 중에 1등들만 모아서, 1등 중에 1등을 뽑으면 재밌을 것 같다는 생각으로 시작됐다. 심플하게 그거다. 오디션에서 1등한 사람만이 출연할 수 있다. 정말 1등이 누군지를 최종적으로 뽑는 프로그램이다"고 프로그램을 소개했다.

그런가 하면, 김 PD는 '안싸우면 다행이야', '푹 쉬면 다행이야' 등 힐링 프로그램을 연출한 데 이어 이번에 도파민 터지는 프로그램을 연출해, 눈길을 끈다.

김 PD는 "결이 다르다 생각할 수 있는데, 무인도도 저에겐 안 해봤던 것이었다. 도시에서 자라서 잘 몰랐다. 대중의 눈높이에서 맞추자 했다. 이번 것도 사실 오디션 프로그램을 챙겨서 보는 스타일은 아니다. 잘 모르는 프로그램을 하면, 새롭지 않을까 싶었다. 두 개의 결은 다르지만, 안 봤던 것을 하는 게 더 우선이었다"고 설명했다.

무엇보다 이미 정상에 오른 '1등'들을 다시 무대로 불러내는 과정이 쉽지 않았을 것으로 보인다. 김 PD는 섭외 과정에 대해 "섭외는 쉽지 않았다. 한 번에 결정하신 분은 한 분밖에 없었다. 나머지 분들은 다들 장고하셨다. 만나기도 했는데, 만났는데 불길 속으로 들어가기 두려워하더라. 그래서 설득을 시키기도 했다. 매니저 대표 분들을 통해 설득하거나, 직접 만나서 설득하기도 했다"며 떠올렸다.


섭외 기준도 짚었다. 김 PD는 "1등들이 제일 중요한 데, 인지도도 중요했다. 시청자들이 알만한 사람을 위주로 꾸렸다. 프로그램이 유명하든지, 가수가 유명하든지 그런 식으로 꾸몄다"고 말했다.

특히 시청자들도 어떤 라인업이 나올지 궁금해 하는 상황이다. 김 PD는 "가수를 얘기해서 홍보를 하고 싶고, 자랑도 하고 싶은데, 1회 방송 구성이 그렇다. 가려졌다가, 나오는 등장이 구성이다. 다 말씀 못 드리는 부분은 이해해 주시고, 다 알고는 계실 것 같다"고 했다.

그러면서도 "허각이 나오냐고 하는데, 허각 나온다. 요즘 또 궁금해하는 게 이예지 나온다. 박창근 씨도 나온다. 중장년층을 겨냥해서 나온다. 의외로 재밌었다. 나머지도 다 유명하신 분들이다."며 '슈퍼스타K2' 허각, '우리들의 발라드' 이예지, '국민가수' 박창근의 참여 사실을 밝혔다.

MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 2월 15일 일요일 오후 8시 50분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

