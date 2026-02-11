'1등들' 이민정 "음악 프로그램 첫 MC, 원래 오디션 좋아해"

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 이민정이 MBC 오디션 끝장전 '1등들' MC를 맡은 소감을 밝혔다.

이민정은 11일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들' 제작발표회에서 "원래 오디션 프로그램을 좋아했다"라며 "도파민도 있지만 힐링도 된다"고 했다.

15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 Mnet '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', Mnet '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 각 방송사 음악 오디션에서 최종 1위를 차지한 가수들만 모아 '1등 중의 1등'을 가리는 '오디션 끝장전'이다.

배우 이민정과 붐이 MC로 호흡을 맞춘다. 특히 이민정은 음악 프로그램 MC로는 처음 나서, 시선을 모으고 있다.

"처음으로 음악 프로그램 MC를 맡게 됐다"라며 인사한 이민정은 "오디션 프로그램을 너무 좋아했다. 제가 '슈퍼스타K' 처음 나왔을 때부터 빠져서 봤다. 저기서 보면 어떤 느낌일까라는 생각이 있었다. '싱어게인' 콘서트도 갔었다"며 오디션 프로그램에 대한 애정을 표했다.

이어 ''MC를 하면 그 노래를 계속 들으면 좋겠다고 싶었다. 도파민이라 하셨지만, 도파민도 있지만 힐링도 있다. 저에게는 마음이 따뜻해지는 무대들이 많았다. 그 힐링을 노리고 있다"고 말했다.

그러자 채 PD는 이민정 섭외에 대해 "너무 아름답고, 원래 팬이었다. 기존 음악 프로그램에서 보기 쉽지 않은 분 중에 이미지나 비주얼적인 부분에서 새로운 부분을 보강하고 싶었다. 평소에도 노래나 오디션을 좋아한다는 것을 듣기도 해서, 저희 프로그램과 맥락이 잘 맞다고 생각했다"고 거들었다.

MBC 오디션 끝장전 '1등들'은 2월 15일 일요일 오후 8시 50분 첫 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

