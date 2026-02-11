황신혜, 86세 母에 용돈 받는 이유.."데뷔 때부터 경제권 전부 맡겼다"

기사입력 2026-02-11 20:49


황신혜, 86세 母에 용돈 받는 이유.."데뷔 때부터 경제권 전부 맡겼다…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황신혜가 86세 어머니에게 용돈을 받아서 쓴다고 밝혔다.

11일 방송된 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에서는 황신혜, 장윤정, 정가은이 엄마들과 함께 '같이 살이'에 나선 모습이 그려졌다.

이날 황신혜의 어머니는 딸의 효심을 언급하며 "아빠가 살아 계실 때 투병 생활을 오래 했다. 위암 수술도 하고, 당뇨로 다리 절단도 했다. 그때마다 딸이 새벽에 일이 끝나도 꼭 병원에 들러서 챙겼다"고 말했다. 이를 들은 장윤정, 정가은 어머니는 "진짜 효녀 심청이다"라며 감탄했다.

올해 86세인 황신혜의 어머니는 딸의 경제권을 데뷔할 때부터 지금까지 직접 관리해 왔다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "딸이 돈 벌기 시작하면서부터 나한테 통장 관리와 소비 등을 전부 다 맡겼다. 지금도 딸은 나한테 용돈을 받아 쓴다. 내가 계속 관리를 해주고 있다"고 말했다. 이에 정가은 어머니는 "어머니 치매 예방도 될 것 같고, 힘이 날 것 같다"고 공감했다.


황신혜는 이날 어머니가 자신이 드리는 용돈을 거의 쓰지 않는다며 속상한 마음을 털어놨다. 그러자 어머니는 "돈 좀 쓰라고 해도 나는 못 쓰겠다. 남편 돈은 앉아서 받고 자식 돈은 서서 받는다는 말이 있지 않냐. 나한테 돈 줘도 안 쓴다고 카드를 주는데 카드도 안 쓴다"고 말했다.

정가은 역시 "어머니에게 카드를 드리는 이유는 어머니가 맛있는 것도 드시고 옷도 사 입었으면 좋겠다는 마음에서 드리는 건데 우리 어머니도 내 카드 갖고 있어도 잘 안 쓴다. 가끔 카드 사용 내역 문자가 오는 데 사용한 게 미안한지 꼭 전화로 설명한다"고 말했다. 이에 정가은 어머니는 "10만 원 이상 금액을 쓰면 '내가 써도 될까', '할부해야 되나' 고민하게 된다"고 털어놨고, 정가은은 "편하게 쓰면 좋겠다"고 밝혔다.

반면 장윤정 어머니는 "난 편하게 쓴다. 나 혼자 사니까 생활비를 주는 건데 생활 해야 되니까 편하게 쓴다"며 쿨한 모습을 보였고, 장윤정은 "많이 못 드린다"며 머쓱해해 웃음을 자아냈다.

