'유방암 수술' 서정희, 인공 유두+타투 때문.."목욕탕가면 수군대" ('남겨서')

서정희는 동안 비결에 대해 묻자, "아팠는데 내가 뭘 했겠나. 피부과에 한달에 한 번 정도 가고 사우나를 좋아한다"라고 말했다. 요즘도 대중목욕탕을 간다고.
서정희는 "그런데 암 수술을 한 후 대중목욕탕을 가면 사람들이 쳐다보고 수군댔다. 그럼 그냥 '서정희예요'라고 했다. (유방암 투병 때문에) 가슴 수술을 한 후, 제 가슴이 어떻게 변했나 궁금해서 보고 싶어 하는 분도 있었다. 그럼 '수술한 거 맞다'라고 말하고 편하게 다닌다. 안 가린다. 수영장 탈의실에서 옷을 갈아입어야 했는데 너무 당황스럽고 힘든 적도 있었다"라고 이야기했다.
유방암 전조 증상에 대해서도 밝혔다. 서정희는 "등짝이 그렇게 아프더라. 오십견이 온 것처럼 팔도 아팠다. 목욕하다가 (가슴을) 만졌는데 돌 같은 느낌이 들어서 엄마에게 만져보라고 했다. 엄마도 놀라셨고 바로 병원을 갔다"라고 말했다.
이어 "지금은 가슴 한쪽이 완전히 남자 가슴처럼 돼있다. 초기지만 재발 방지를 위해 가슴 전절제술을 했고 확장기를 꼈다. 가슴을 재건하기 위해 2주 만에 한 번씩 병원에 가서 가슴(살)을 늘린다. 생살이 늘어나니까 너무 아프다. 그걸 늘린 후에 확장기를 보형물로 교체해야 한다. 유두가 없으니 또 만들어야 하는데, 내 살을 묶어서 만든다. 인공 유두와 가슴을 구분하기 위해 타투도 해야 한다. 그렇게 복원을 하는 거다"라며 남모를 고충도 전했다.
서정희는 "이제 (수술 전 가슴 상태와) 거의 비슷하다. 인공은 원래 가슴과 같은 모양인데 무거워서 그냥 빼버릴까도 생각했다. 원래 어깨를 수술해서 아픈데 무게감 때문에 더 아파서 너무 힘들다"라고 덧붙였다.
그런가 하면 서정희는 "유방암 투병보다 더 충격받은 건 이혼이었지만, 아플 때 사랑하는 사람을 만나 큰 힘을 받았다"라며 6세 연하 남자친구에게 고마움도 전했다.