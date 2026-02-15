'예비맘' 남보라, 벌써 지인들에 '돌반지' 대신 '골드바' 요구 "제값 받을 수 있어" ('동치미')
[스포츠조선 이게은기자] 배우 남보라가 돌잔치 금 선택에 대한 현실적인 고민을 공개했다.
14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'는 '쪽빡 깨고 대박 나는 법'이라는 주제로 진행된 가운데, 남보라가 출연했다.
이날 남보라는 금 전문가에게 "나중에 아이 돌잔치를 할 때 반지로 받는 게 좋은지, 골드바로 받는 게 좋은지"라고 질문했다. 이현이는 "(지인들에게) 요구할 수 있겠나"라며 궁금해했고 남보라는 "친한 친구들에게는 말할 수 있지 않나. 반지는 공임비가 들어가니까 살 때 가격이 다르더라"라고 말했다.
전문가는 "지금 현명한 말씀을 하셨다. 요즘 돌반지 한 돈에 100만 원이 넘는다. 그래서 요즘에는 돌반지보다 골드바 한 돈을 받는 걸 더 선호한다. 돌반지에는 분석료가 있지만, 골드바에는 공임비가 없고 팔 때도 제값을 받을 수 있다. 현명한 어머니들은 (골드바로) 주는 걸 원한다"라고 설명했다. 이에 남보라는 고개를 끄덕였다.
한편 남보라는 2년여간의 교제 끝에 지난해 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 현재 임신 중이다.
