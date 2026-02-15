27기 상철♥23기 영숙, 결국 공개 열애..밀착샷에 샤넬 선물까지 '달달'
[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 27기 상철과 23기 영숙의 데이트 사진이 공개돼 눈길을 끌고 있다.
14일 23기 영숙은 자신의 계정에 27기 상철과 함께한 밸런타인데이 데이트 사진을 공개했다.
공개된 사진 속 두 사람은 다정하게 밀착한 채 카메라를 바라보며 달달한 분위기를 자아냈다. 서로에게 기댄 자연스러운 포즈에서는 연인 같은 설렘이 묻어났다.
특히 영숙은 상철에게 받은 것으로 보이는 샤넬 지갑을 공개하며 "감사합니다"라는 멘트와 함께 인증샷을 남겨 이목을 집중시켰다.
앞서 두 사람은 기수를 뛰어넘은 '현커(현실 커플)설'이 제기되며 화제를 모은 바 있어, 이번 데이트 사진 공개로 다시 한번 관심이 쏠리고 있다.
한편 27기 상철은 한국전력공사 직원으로 27기 기수에서 여성 출연자들에게 인기를 끌었다. 23기 영숙은 변호사로 방송 당시 단정한 외모와 지적인 이미지로 출연진은 물론 MC 데프콘까지 "아나운서인 줄 알았다"며 감탄하게 만든 바 있다.
