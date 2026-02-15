'은애하는 도적님아' 도상우, 인생 악역캐 만났다
|
|
|사진 출처=KBS
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 도상우가 '은애하는 도적님아'에서 '인생 악역'을 경신했다.
도상우는 지난 14일 방송된 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'에서 세도가 가문인 도승지 임사형(최원영)의 장남 임승재 역으로 열연을 펼쳤다.
아무도 모르게 도월대군 이열(문상민)을 제거한 임승재는 무소불위의 권력을 손에 넣었다고 확신했다. 권력에 취한 임승재의 비열함은 그의 복직을 축하하는 자리에서 극에 달했다. 대신들을 모두 불러 놓고 영의정 한승록(최광일)의 머리 위로 술을 들이붓는 등 경악스러운 행동을 서슴지 않았다.
그러나 이내 죽은 줄 알았던 이열이 등장하면서 임승재의 음모가 낱낱이 드러났다. 왕족을 시해하려 한 죄로 처참히 고문당한 임승재는 임사형이 왕 이규(하석진) 앞에서 "죄인이 단독으로 벌인 일"이라고 선을 긋자 충격과 절망에 휩싸였다. "소자 죽기 싫습니다"라고 애원하던 임승재는 마치 아이처럼 아버지를 부르며 절규해 보는 이들을 탄식케 했다.
|
|
|사진 출처=KBS
이후 임승재는 옥사에서 아버지인 임사형에 의해 비극을 맞았다. 자신을 저버리지 않은 아버지의 모습에 안도한 것도 잠시, 임승재는 임사형이 가져온 독이 든 밥상을 먹고 생을 마감하게 됐다. 믿었던 이에 의해 허망한 최후를 맞은 임승재의 모습은 안방극장에 강렬한 잔상을 남겼다.
이처럼 도상우는 '은애하는 도적님아'에서 세상 모든 관계를 서열화하는 '서열 빌런' 임승재 역으로 매 등장 극에 긴장감을 선사했다. 홍은조(남지현)와 이열을 끊임없이 위협하며 고결한 사대부의 자태 뒤에 숨겨진 악랄함을 생생하게 그려냈다.
특히, 도상우는 전형적인 '강약약강'의 면모로 임승재가 지닌 서늘함과 비열함을 100% 표현해내며 한계 없는 연기력을 보여줬다. '은애하는 도적님아'를 통해 악역 캐릭터의 스펙트럼을 넓혔다는 평을 받은 도상우의 향후 행보에 귀추가 주목된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.