기사입력 2026-02-15 14:56


'문상민♥'남지현, 王하석진 잔혹한 행보에 격분 ('은애하는 도적님아')
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '은애하는 도적님아' 길동 남지현을 향한 왕 하석진의 숨 막히는 추적이 펼쳐진다.

15일 방송될 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'(극본 이선, 연출 함영걸) 14회에서는 왕 이규(하석진)가 길동 홍은조(남지현)를 몰아넣기 위해 백성들을 희생시키는 무자비한 포위를 감행한다.

앞서 홍은조와 이열(문상민)의 공조로 침전에서 자신의 흥을 돋우던 기녀들을 빼돌림당한 이규는 그날 벌어진 추격전 속에서 자신을 겨냥해 날아든 화살을 잊지 못했다. 일평생 거의 느껴보지 못했던 죽음의 공포가 이규의 분노를 제대로 키웠기 때문.

이후 이규는 암살자를 찾기 위해 혈안이 됐고 왕의 명에 따라 움직이던 의금부 소속 임재이(홍민기)는 이규에게 날아든 화살이 길동이 자주 쓰는 솜뭉치 화살과 닮아있다는 점을 포착, 암살자의 정체가 길동임을 확신했다.

이에 도성 전체에 길동을 발견하는 즉시 사살하라는 왕명이 내려진 가운데 공개된 사진에는 홍은조를 거세게 옥죄는 이규의 잔혹한 행위들이 연이어 담겨 있어 눈길을 붙든다. 홍은조가 그토록 마음을 써온 석삼(홍우진)이 병사들에게 추포되고 동주 댁(이진희)이 이규에게 직접 심문을 받는 모습이 포착된 것.

자신을 잡기 위해 무고한 이들을 괴롭히는 이규의 행동은 심성이 고와 도적질을 시작한 홍은조에게 무엇보다 견디기 힘든 일일 터. 이 같은 상황을 마주한 홍은조의 표정에는 착잡함과 분노가 고스란히 드러나 과연 그녀가 이 사태를 어떻게 헤쳐나갈지 궁금증을 높인다.

한편 KBS2 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 14회는 15일 오후 9시 20분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

