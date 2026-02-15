'판사 이한영' 김태우, 믿고 보는 배우 맞네…최종회 반전 장식
|사진 제공=MBC
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김태우가 '판사 이한영'의 대미를 숨 막히는 반전으로 장식했다.
김태우는 지난 14일 종영한 MBC 금토드라마 '판사 이한영'(극본 김광민, 연출 이재진 박미연)에서 서울중앙지법 대법원장 백이석 역으로 출연했다.
최종회에서 백이석은 살인 누명을 쓴 채 도주 중인 이한영(지성)과 비밀리에 접견해 조언을 건네는 등 믿음직한 조력자로 활약했다. 백이석은 거악 강신진(박희순)을 잡겠다는 이한영의 흔들림 없는 다짐에 "돌아와서 강신진 재판 맡아"라며 든든한 지지를 보냈다. 위험을 무릅쓰고 정의를 향해 나아가는 후배를 향한 무한한 신뢰를 건네며 참된 선배의 모습을 보여줬다.
|사진 제공=MBC
|사진 제공=MBC
그러나 백이석은 극 전체를 뒤집는 소름 돋는 반전으로 안방극장을 놀라게 했다. 강신진의 몰락 이후 해체된 줄 알았던 수오재에 백이석이 등장한 것. 이한영 앞에서 보여주던 온화한 얼굴은 사라지고, 고위 인사들 사이에 위치한 백이석은 서늘한 미소로 수오재의 실세임을 암시해 충격과 의문을 동시에 안겼다.
|사진 제공=MBC
이렇듯 김태우는 '판사 이한영'을 통해 '사법부의 백호'로서 부당한 외압에는 서슬 퍼런 호통을, 올곧은 길을 걷는 후배에게는 따뜻한 손을 건네며 시청자들의 마음까지 사로잡은 바다. 흐트러짐 없는 슈트 핏은 물론 안경 너머로 번뜩이는 예리한 통찰력까지, 정의로운 법관의 면모를 완벽히 소화해 냈다.
권력의 정점을 목전에 두고서도 법과 양심을 외치던 백이석이 안긴 마지막 반전은 김태우가 왜 '믿고 보는 배우'인지 다시 한번 느끼게 했다. 김태우는 지성을 위협하는 새로운 빌런일지, 수오재를 무너뜨리기 위해 잠입한 것일지 묘한 궁금증을 남기며 끝까지 시청자들의 시선을 붙잡았다.
한편, 김태우는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송되는 SBS '오늘부터 인간입니다만'에서 구미호 은호(김혜윤)를 노리는 박수무당 장도철로 분해 소름 끼치는 열연을 펼치고 있다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
