서인국, 2026년 팬미팅 포스터 공개…나른 섹시의 정석

기사입력 2026-02-15 15:37


사진 제공=스토리제이컴퍼니

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서인국이 팬미팅 투어를 개최한다.

15일 소속사 스토리제이컴퍼니 측은 "서인국이 2026 팬미팅 투어 'TWO SIDES'로 팬분들과의 만남을 이어갈 예정이다. 많은 사랑과 관심 부탁드린다"라고 전했다.

개최 소식과 함께 공개된 팬미팅 포스터 속에서 서인국은 올블랙 슈트에 강렬한 눈빛으로 시선을 사로잡는다. 그는 흐트러진 듯한 자세로 좌석에 누운 듯 기대어 한 손에는 팝콘을 들고 있다. 서인국 특유의 정제되지 않은 나른 섹시한 모습은 보는 이들을 설레게 만든다. 또한 전날 공개된 티저포스터에서 팝콘을 든 서인국의 손이 클로즈 업된 모습은 많은 팬들의 궁금증과 후끈한 반응을 자아냈던 터.

이번 2026 서인국 팬미팅 투어 'TWO SIDES' PHASE 1은 3월 24일 멕시코, 칠레, 브라질 등 남미를 시작으로 진행될 예정이며 PHASE 2는 추후 업데이트될 예정이다. 팬미팅의 타이틀인 'TWO SIDES'는 서인국의 두 가지 모습과 양면을 표현했다. 배우 서인국과 가수 서인국 또는 무대 위 서인국과 무대 아래의 서인국, 각각의 매력을 보여줄 수 있는 코너들과 VCR로 구성되어 있다.

서인국은 드라마, 영화, 음반, 뮤지컬과 예능 등 다방면으로 활약하며 대중에게 '육각형 멀티테이너'로 자리 잡았다. 그뿐만 아니라 그는 매년 팬미팅과 콘서트 등 팬과 소통할 수 있는 만남을 주최해 국내외 하트라이더의 사랑에 보답하기 위해 꾸준히 다양한 소통을 이어가고 있다. 이에 팬 사랑꾼 서인국이 이번 팬미팅 투어를 통해 보여줄 모습에 기대가 모인다.

한편 서인국이 출연한 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 오는 3월 6일 공개되며, tvN 새 드라마 '내일도 출근!'을 촬영하고 있다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

