이미주·조현아, 한 남자에 고백받은 충격 전말 "울고불고 사귀자고..걘 진짜 쓰레기"
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이미주와 어반자카파 조현아가 한 남자가 두 사람에게 동시에 대시했던 역대급 '양다리' 사건을 폭로하며 안방극장을 충격에 빠뜨렸다.
특히 이미주는 해당 남성을 향해 "진짜 쓰레기"라고 직격타를 날려 그 정체에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.
16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 이미주는 조현아의 전 남자친구가 자신에게도 접근했던 과거를 폭로했다.
이날 이미주는 "그 남자가 현아 언니한테 좋다면서 나한테도 똑같이 사귀자고 울고불고 빌었다"며 "같은 시기에 여러 여자에게 고백을 남발한 진짜 쓰레기였다"고 밝혀 현장을 초토화시켰다.
이미주는 본인의 이별 사유도 공개했다. 과거 크리스마스 날 남자친구가 같은 그룹 언니를 불러내 밤새 잠적한 사실을 친구를 통해 알게 되어 이별을 통보했다는 것.
이미주는 자신의 아픔을 바탕으로 조현아의 남친이 바람피우는 현장까지 직접 제보하며 조현아를 구제하려 노력했다.
이에 조현아는 "미주가 3자 통화까지 제안하며 도와준 덕분에 진실을 알게 됐다"며 고마움을 전했다.
하지만 조현아는 이미주의 제보를 받고 밤새 잠을 설쳤음에도 "그 남자와 바로는 못 헤어졌다"고 솔직하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.
narusi@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.