이미주·조현아, 한 남자에 고백받은 충격 전말 "울고불고 사귀자고..걘 진짜 쓰레기"

기사입력 2026-02-17 07:12


이미주·조현아, 한 남자에 고백받은 충격 전말 "울고불고 사귀자고..걘 …

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이미주와 어반자카파 조현아가 한 남자가 두 사람에게 동시에 대시했던 역대급 '양다리' 사건을 폭로하며 안방극장을 충격에 빠뜨렸다.

특히 이미주는 해당 남성을 향해 "진짜 쓰레기"라고 직격타를 날려 그 정체에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.

16일 방송된 SBS '아니 근데 진짜!'에서 이미주는 조현아의 전 남자친구가 자신에게도 접근했던 과거를 폭로했다.

이날 이미주는 "그 남자가 현아 언니한테 좋다면서 나한테도 똑같이 사귀자고 울고불고 빌었다"며 "같은 시기에 여러 여자에게 고백을 남발한 진짜 쓰레기였다"고 밝혀 현장을 초토화시켰다.


이미주·조현아, 한 남자에 고백받은 충격 전말 "울고불고 사귀자고..걘 …
이미주는 본인의 이별 사유도 공개했다. 과거 크리스마스 날 남자친구가 같은 그룹 언니를 불러내 밤새 잠적한 사실을 친구를 통해 알게 되어 이별을 통보했다는 것.

이미주는 자신의 아픔을 바탕으로 조현아의 남친이 바람피우는 현장까지 직접 제보하며 조현아를 구제하려 노력했다.

이에 조현아는 "미주가 3자 통화까지 제안하며 도와준 덕분에 진실을 알게 됐다"며 고마움을 전했다.

하지만 조현아는 이미주의 제보를 받고 밤새 잠을 설쳤음에도 "그 남자와 바로는 못 헤어졌다"고 솔직하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

2.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

5.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

연예 많이본뉴스
1.

이병헌 3살 딸, 말문 트이자 父 얼굴 걱정..."아빠 어디 아파?" ('이민정 MJ')

2.

장수원, '유난 육아' 논란에 결국 풀영상 공개…"아내 운 거 아냐, 편집 오해"

3.

故 김새론 오늘(16일) 1주기…절친 이영유, 납골당서 "우리 론이 평생 사랑해"

4.

노유정, 미녀 개그우먼→설거지 알바...이혼·해킹 피해 후 생활고 ('당신이 아픈 사이')

5.

이호선, '운명전쟁49' 1회 만에 하차 "평생 기독교인, 내가 나설 길 아냐"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마! 람보르길리...넌 최고야!" 1000m서 또 넘어진 김길리, 우여곡절 끝 銅...생중계 인터뷰中 폭풍눈물[밀라노 스토리]

2.

"박지성, 또 피를로 잡으러 밀라노 왔나" 쇼트트랙 김길리 동메달 '깜짝 직관→태극기 응원' 포착

3.

'본인은 탈락했은데 이렇게 밝게 웃다니...' 밀라노 도착 후 가장 밝은 미소로 김길리 위로한 최민정[밀라노LIVE]

4.

日 제압하고, 中까지 격파! '컬링계 아이돌' 한국 여자 컬링 '5G', 중국전 10-9 극적 승리...2연승 질주[밀라노 현장]

5.

20년 만에 金 도전 청신호! "예상한대로 흘러갔다" 이준서의 자신감→"토리노 기억 되찾겠다" 임종언 단단한 각오[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.