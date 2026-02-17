'7년째 병간호' 태진아, 결국 오열 "♥옥경이 치매 낫게 해주세요"(조선의사랑꾼)

[스포츠조선 김소희 기자] 트로트 가수 태진아가 아내 이옥형 씨에 대한 절절한 애정을 드러냈다.
TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 설 특집으로 2년 만에 다시 찾아온 태진아♥옥경이 부부가 미국 생활을 추억하며 치매 투병 일상을 공개했다. 김국진♥강수지도 태진아의 집으로 출격해 회상치료용 미국 영상을 지켜보며 특별한 시간을 보냈다. 이날 방송 전국 시청률은 4.1%, 분당 최고 시청률은 4.5%(닐슨코리아, 전국 기준)로 설 특집 예능 1위라는 쾌거를 이뤘다.
16일(월) 방송된 '조선의 사랑꾼'에서는 2년 전 치매 투병중인 아내 옥경이와 애틋한 일상을 보여준 '트로트 황제' 태진아가 아내와 시청자들 앞에 모습을 드러냈다. 김국진은 "트로트 프로그램 보다가도 선배님이 자리에 안 계셔서 '어떻게 지내시지'라는 생각이 든다"면서 2년 전 치매 투병기를 지켜본 이후 태진아 부부의 일상을 염려했다고 전했다.
VCR 속에서 태진아는 거동이 힘들어진 아내의 휠체어를 밀며 나타났다. 태진아는 옥경이의 상태에 대해 희망을 내비쳤지만, 2년 전에도 옥경이를 진료한 담당의는 '중증 치매'라고 진단하며 "아기 같은 상태라 볼 수 있다"고 병세를 설명했다. 담당의는 "간혹 대화가 한 두 마디는 될 수 있어도, 평상시에는 의미 있는 대화를 하는 게 아니다"라고 냉정한 진단을 내리며 '회상치료'를 권했다. 집으로 돌아가는 길, 자신에게서 귤을 받아먹는 옥경이에게 태진아는 "기적이라는 건 있는 거야, 여보"라며 다독였다.
그리고 태진아는 담당의에게 추천받은 '회상치료' 영상을 찍기 위해 부부의 청춘이 담긴 장소이자, 장모님의 묘소가 있는 미국으로 25년 만에 향했다. 처남과 함께 장모님의 묘소로 향하던 중 옥경이만을 위한 자작곡을 부르는 태진아의 모습에 황보라는 "조선의 사랑꾼에 나온 사랑꾼 중에서도 일등이시다"라며 엄지를 치켜 세웠다.
아내의 절친 옥자와의 짧은 통화 중에 태진아의 참았던 눈물이 터져 나왔다. 그는 장모님의 묘소 앞에서도 여지없이 오열하고 말았다. 생전에 장모님이 좋아하셨던 간식도 전부 챙겨온 그는 "옥경이 치매 낫게 해주세요"라며 결국 무너져 내렸다. 한국의 가족들 앞에서는 보여줄 수 없었던, 상처 입은 속내를 전부 터트린 그는 "제발 옥경이 안 아프게 해주세요...만약에 나을 수가 없다면...지금 이 상태로 있게 해주세요"라고 간절하게 소원을 빌어 눈물을 자아냈다. 지켜보던 사랑꾼들도 태진아의 간절한 소망에 눈물을 흘렸다.
한편, 태진아 부부와 치매 발병 전부터 인연이 깊은 강수지와 김국진이 옥경이가 있는 집으로 출격했다. 강수지를 단번에 알아보며 반긴 옥경이는 연신 환한 얼굴로 태진아가 미국에서 촬영한 미국 영상을 보며 추억여행을 떠났다. 행상을 하며 숨 가쁘게 살았던 미국의 길거리부터 옥경이 지인들의 살가운 인사까지, 태진아는 과거의 흔적을 가득 담아왔다. 좋아하는 지인들, 청춘을 바친 미국에서의 기억, 치매 전부터 아내가 좋아하던 노래를 총동원해 아내의 활짝 웃는 미소를 얻어냈다. 영원한 자신의 뮤즈 옥경이를 위한 노래들을 열창한 그는 아내에 대한 사랑을 가득 담은 노래 '옥경이'의 하이라이트 부분을 옥경이가 몇 년 만에 다시 부르는 것도 성공시키며 훈훈함을 자아냈다. 태진아는 "나는 당신을 사랑하고 영원히 지켜줄 것이다"라며 옥경이에게 열렬한 사랑을 고백했다.
제작진의 촬영 일정과 상관없이 태진아가 단독으로 촬영한, 아내에게 보내는 영상 편지도 공개됐다. 과거 옥경이와 묵었던 호텔을 숙소로 잡은 그는 아내와의 추억을 회상하며 "힘드네...많이 힘들어. 아까 장모님 산소에서 날씨도 추운데 너무 많이 울었다"라고 장모님 묘소에 빌었던 염원을 다시 되새겼다. 그는 "당신이 보고 싶고, 떨어진지 하루 됐는데 한 달 된 것 같다. 사랑해요"라고 진심을 토해내 다시 한번 심금을 울렸다.
극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'은 매주 월요일 오후 10시에 방송된다.