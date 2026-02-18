임형주, 상장방 집착에 母 분노 "차로 밀어버리고 싶어" ('아빠하고')

임형주, 상장방 집착에 母 분노 "차로 밀어버리고 싶어" ('아빠하고')

[스포츠조선 이게은기자]'팝페라 거장' 임형주가 평소 '사랑하는 내 애기'라고 부를 만큼 애정하는 상대를 최초로 공개한다.

18일(수) 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 '팝페라 거장' 임형주가 UN 평화 메달, 한미 대통령 표창장, 국민훈장까지 수많은 상장이 놓인 '상장방'을 공개한다. 다양한 최연소, 최초 타이틀을 거머쥔 임형주는 상장 또한 셀 수 없이 받았고 이를 한 곳에 모아두고 애지중지했다. 임형주는 "저는 '상장'을 '아기'라고 부른다. 저에게는 상장이 여자친구이기도 하고, 아내이기도 하고, 자식이기도 하다"며 상장을 향한 남다른 애정을 드러냈다. 이에 전현무는 "너도 결혼 글렀다"며 너스레를 떨었다.


임형주는 "상장방은 제 커리어의 전부다. 그 방에 있으면 내가 참 열심히 살아왔구나 싶다. '오! 내 사랑' 이런 느낌이라 생각만 해도 좋다"며 상장방에서 심신의 안정을 찾는 그의 특별한 힐링 비법도 공개했다. 수많은 상장을 본 전현무가 "여자친구가 많네"라며 놀라자, 임형주는 "저 바람둥이예요"라며 너스레를 떨었다. 현주엽도 "어머니께서 걱정할 만하다"는 반응을 보였다. 아니나 다를까 임형주의 어머니 헬렌 킴은 임형주가 상장을 '아기'라고 부른다는 소식에 "누가 그래? 무섭다. 나 처음 듣는다"며 경악했다. 헬렌 킴은 "계속 무서워지고 있다. 어떡하면 좋냐"라며 아들의 상장 사랑에 충격을 감추지 못했다.

임형주는 "어머니는 상장을 별로 안 좋아한다. 그래서 상장방을 차로 밀어버리고 싶다고 했다. 그래서 저 방이 차고지 옆에 있는 거다"라며 엄마와의 의견 차이를 드러냈다. 그러나 상장방에 제습기까지 24시간 켜고 관리하는 임형주의 뜨거운 애정을 본 전현무는 오히려 "징글징글하다"라며 헬렌 킴의 편에 섰다.

아들의 열애(?) 상대를 알고 무서워진 임형주의 엄마 헬렌 킴, 그리고 상장을 사랑하는 아들 임형주의 투닥거리는 일상은 18일 수요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서 확인할 수 있다. joyjoy90@sportschosun.com



