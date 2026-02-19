장항준, 400만 터진 날 '갑질 사진'’ 확산…스태프 무릎 꿇렸다

기사입력 2026-02-19 08:04


장항준, 400만 터진 날 '갑질 사진'’ 확산…스태프 무릎 꿇렸다

[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'('왕사남')가 누적 관객수 400만명을 돌파한 가운데, 장항준 감독의 갑질이 폭로됐다.

지난 18일 영화 '왕과 사는 남자' 스태프 계정에는 "왕과 사는 남자 400만 기념 폭로"라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 장항준 감독 앞에 한 스태프가 무릎을 꿇고 있다. 이에 장항준 감독은 삿대질을 하며 화를 내는 모습. 하지만 사진에는 "거장 감독 장항준 갑질 사진"이라며 "연출팀을 모아 무릎을 꿇게 하고 여행 경비를 내줄테니 유럽에 같이 가지 않으면 사형에 처하겠다 하심"이라고 적어 반전을 더했다.


장항준, 400만 터진 날 '갑질 사진'’ 확산…스태프 무릎 꿇렸다
한편 영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 15일째인 이날 누적관객수 400만 명을 돌파했다. 이는 사극 최초로 천만 관객을 동원했던 '왕의 남자' 보다 빠른 기록이다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기로, 한국 영화 최초로 그려진 단종의 숨겨진 이야기가 유쾌한 웃음과 가슴 뜨거운 감동을 전하며 전 세대 관객들을 사로잡고 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

사야, 子돌잔치서 ♥심형탁 폭로 "육아 잘 도와주는 아빠라고 생색" ('슈돌')

4.

'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 누가 나를 이렇게 걱정해주나"(순풍선우용여)

5.

"5천만원이나 썼는데 두통이 1년씩 가더라"…안선영, 인생 '최악의 시술' 톱3 공개(이게 바로 안선영)

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

사야, 子돌잔치서 ♥심형탁 폭로 "육아 잘 도와주는 아빠라고 생색" ('슈돌')

4.

'건강 되찾은' 박미선, 선우용여에 고마움 '울컥'…"가족 아닌 타인이 누가 나를 이렇게 걱정해주나"(순풍선우용여)

5.

"5천만원이나 썼는데 두통이 1년씩 가더라"…안선영, 인생 '최악의 시술' 톱3 공개(이게 바로 안선영)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

4.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

5.

밀라노 입성부터 '몸살 기운'→"발목 물 찼다" 부상 투혼...혼신의 연기 펼친 차준환, 이제야 몰려온 피로 "경기 끝나자 목 퉁퉁 부어"[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.