장항준, 400만 터진 날 '갑질 사진'’ 확산…스태프 무릎 꿇렸다
[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '왕과 사는 남자'('왕사남')가 누적 관객수 400만명을 돌파한 가운데, 장항준 감독의 갑질이 폭로됐다.
지난 18일 영화 '왕과 사는 남자' 스태프 계정에는 "왕과 사는 남자 400만 기념 폭로"라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.
공개된 사진에는 장항준 감독 앞에 한 스태프가 무릎을 꿇고 있다. 이에 장항준 감독은 삿대질을 하며 화를 내는 모습. 하지만 사진에는 "거장 감독 장항준 갑질 사진"이라며 "연출팀을 모아 무릎을 꿇게 하고 여행 경비를 내줄테니 유럽에 같이 가지 않으면 사형에 처하겠다 하심"이라고 적어 반전을 더했다.
한편 영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 15일째인 이날 누적관객수 400만 명을 돌파했다. 이는 사극 최초로 천만 관객을 동원했던 '왕의 남자' 보다 빠른 기록이다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기로, 한국 영화 최초로 그려진 단종의 숨겨진 이야기가 유쾌한 웃음과 가슴 뜨거운 감동을 전하며 전 세대 관객들을 사로잡고 있다.
