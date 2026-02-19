김승수, 박세리와 '결혼 뉴스' 후 첫 대면…"감히 영웅을 너 따위가" 사과

기사입력 2026-02-19 11:17


[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김승수와 전 골프선수 박세리가 '가짜 결혼 뉴스' 후 마주했다.

18일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'의 말미에는 다음편 예고가 공개됐다.

예고편에는 박세리의 가짜 열애설 주인공인 김승수가 등장, 가짜 열애설 비하인드를 전했다. 김승수는 등장부터 박세리와 마주치자마자 "정말 죄송합니다"라고 고개 숙여 사과했고, 이영자는 "죄송한게 뭐가 있냐"며 김승수 편이 되어줬다.

이어 박세리도 "아침에 (이웃들에게) 마주치면 인사드리고 그러잖나. 갑자기 '축하해요'라고 그러더라. '예?'했다"면서 당황했던 순간을 이야기 했고, 김승수 역시 "감히 네가 대국민 영웅을, 너 따위가 이 자식아"라는 질타를 받았다고 전했다.

그런가 하면, 이영자가 "중대발표가 있다"는 말에, 김승수는 "중대발표 있다"고 운을 떼 궁금증을 높였다.


한편 최근 유튜브에는 박세리가 김승수와 결혼한다는 내용의 가짜 뉴스가 빠르게 확산됐다. 문제의 영상에는 "예능 프로그램 출연을 계기로 연인이 된 두 사람이 결혼을 공식 발표했다" "서울 모처에서 가족과 지인만 초대한 비공개 결혼식을 올린다" 등 구체적인 내용까지 더해졌다. 하지만 알고보니 이는 AI를 사용해 제작된 가짜 뉴스였다.

가짜 뉴스가 확산되자, 박세리는 "제가 열애설을 넘어 결혼설이 났더라. 너무 황당한데 웃기기도 하고, 씁쓸하기도 하고. 정말 제가 연애하고 결혼하는 날엔 가짜 뉴스 말고 진짜 뉴스로 말씀드리겠다"라며 "제가 알아서 짝이 생기면 제일 먼저 여러분들께 인사 올리겠다. (가짜 뉴스를) 절대 믿으시면 안 된다"라고 해명하기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com

