"신예 성장X베테랑 저력 확인" 김대현 문체부 차관,태극전사 격려X폐회식 참석차 밀라노 출국[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]김대현 문화체육관광부 제2차관이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 현장을 찾아 팀코리아선수단을 격려한 후 폐회식에 참석한다.
김 차관은 19일 밀라노로 출국, 20일 밀라노 선수촌에서 대회 막바지 훈련과 경기에 매진하고 있는 선수들을 만나 마지막 순간까지 기량을 맘껏 발휘할 수 있도록 격려한다.
대회 후반부에 접어든 만큼 지원에 부족한 부분은 없는지 살피고, 대회 전부터 쉼 없이 선수들을 뒷받침해 온 지원 인력들이 대회 끝까지 역할을 다할 수 있도록 격려할 예정이다.
21일에는 선수단의 현지 적응과 영양 관리를 책임지는 급식지원센터를 방문한다. 한식 도시락이 선수단의 호응을 얻고 있는 만큼, 묵묵히 헌신해 온 급식지원센터 지원 인력들에게 감사의 뜻을 전할 계획이다,
또 20~21일에는 쇼트트랙, 스피드스케이팅 등 태극전사들의 주요 경기 현장을 찾아 대한민국 국가대표들을 향한 뜨거운 응원을 보낸다. 특히 21일에는 대한민국 국가대표 선수단 해단식과 '선수단의 밤' 행사에도 참석해 대회 기간 최선을 다한 선수단과 관계자들의 노고에 감사를 표한다. 22일에는 베로나에서 열리는 폐회식에 참석해 전 세계인이 지켜보는 가운데 팀 코리아의 성과를 함께 축하하고 선수들의 노고에 아낌없는 박수를 보낼 계획이다.
김대현 문체부 제2차관은 "대회 막바지까지 우리 선수들이 최상의 환경에서 경기에 전념하고, 부상 없이 안전하게 대회를 마무리할 수 있도록 현장을 세심하게 살피겠다"면서 "이번 대회를 통해 신예 선수들의 성장과 베테랑 선수들의 저력을 확인할 수 있었다. 우리 국민들에게 큰 감동을 전한 선수단 모두에게 깊이 감사드린다"고 말했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com