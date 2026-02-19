김대호, 입사 3년 만에 첫 사표…PD에게 “아나운서 그만두든가” 혹평 들어

기사입력 2026-02-19 09:30


김대호, 입사 3년 만에 첫 사표…PD에게 “아나운서 그만두든가” 혹평 …

[스포츠조선 이지현 기자] MBN 트롯 오디션 '무명전설' MC 김대호와 심사위원 김광규가 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 꽁꽁 숨긴 도전자 관련 깜짝 스포를 날려 현장을 초토화시킨다.

MBN '김주하의 데이앤나잇'은 '낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동'을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 특히 '김주하의 데이앤나잇'의 메인 MC 김주하는 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 라코이가 발표한 2월 1주 차(2026.02.02.~2026.02.08.) 인터넷 반응 여자 예능 출연자 5위를 기록, 예능에서도 독보적인 영향력을 인정받으며 큰 관심을 받고 있다.

김대호와 김광규는 오는 21일(토) 방송될 '김주하의 데이앤나잇' 13회에서 첫 방송을 앞두고 있는 '무명전설' 관련 다양한 에피소드를 전한다. 더욱이 '무명전설'의 심사위원 중 한 명인 김광규는 자신의 노래인 "열려라 참깨"가 등장한다는 말과 함께 "그 친구 복근이 확~!!"이란 결정적인 한마디를 내뱉어 현장을 들끓게 한다. '무명전설' MC 김대호가 "손에 땀이 너무 나는데요..."라고 당황한 가운데 비상사태를 만든 김광규의 충격 발언이 어떤 나비효과를 일으킬지 귀추가 주목된다.

또한 지난해 14년간 근무한 MBC를 퇴사하고 프리랜서를 선언한 김대호는 소문만 무성했던 퇴사 이유를 속 시원히 밝힌다. 이어 김대호는 "퇴사도 내 인생의 선택지가 될 수 있겠다"라고 생각했다며 퇴사와 관련한 생각을 전해 공감을 자아낸다.

더불어 김대호는 '아나운서 서바이벌' 프로그램이었던 '신입사원'을 통해 1836:1 경쟁률을 뚫고 당당히 MBC에 입사한 지 3년 만에 번아웃이 와 첫 번째 사표를 썼던 일화도 털어놓는다. 김대호가 동료 아나운서를 대신해 라디오를 진행하던 도중 PD로 부터 "아나운서를 그만두던지! 다시 공부해라!"라는 혹평을 들었다는 것. 다행히 수리가 되지 않은 탓에 10년을 더 일할 수 있었다고 한 김대호의 첫 번째 사직서 관련 비하인드는 무엇일지 관심을 모은다.


김대호, 입사 3년 만에 첫 사표…PD에게 “아나운서 그만두든가” 혹평 …
그런가 하면 김대호는 결혼 계획을 묻는 질문에 비혼주의자가 아니라고 강조하며 "굳이 해내야되겠다는 없고 인연이 있다면 거침없이 하겠다"라고 답해 눈길을 사로잡는다. 이어 "사주를 봤는데 50살 전에 무조건 이성운이 있다고 했다"라며 아직은 꺼지지 않은 연애와 결혼 의지를 피력한다. 마지막으로 김대호는 '자만추'(자연스러운 만남 추구)가 된 이유로 15년 전에 했던 소개팅에서 얻은 트라우마가 한몫했다고 전해 큰 웃음을 선사한다. 김대호의 웃픈 소개팅 사연이 궁금증을 높인다.

제작진은 "민감할 수 있는 이야기들도 솔직 담백하게 풀어내 준 김대호와 김광규에 무한한 감사를 드린다"라며 "'무명전설' 방송 전 두 사람의 환상 케미를 엿볼 수 있는 13회를 기대해달라"라고 전했다.

한편 MBN 이슈메이커 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'은 '매주 토요일 밤 9시 40분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

박나래 수사하던 강남서 형사과장, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌행 '이해충돌 논란'

연예 많이본뉴스
1.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

박나래 수사하던 강남서 형사과장, 퇴직 후 '박나래 변호' 로펌행 '이해충돌 논란'

스포츠 많이본뉴스
1.

"제가 해냈어요" 억까 딛고 '기쁨의 눈물' 흘린 '新 쇼트트랙 여제' 김길리…女 3000m 계주 화끈한 '금빛 엔딩', 첫 올림픽서 더블 메달 포효[밀라노 올림픽]

2.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

3.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

4.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

5.

'이정후는 어쩌나' 이럴수가…MLB, 5년 만에 또 직장폐쇄 가능성, '부적절 처신' 선수노조 회장 사임 여파

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.