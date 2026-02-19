김준수, '총알도 못 뚫는' 사이버트럭 최초 공개…국내 1호 차주의 위엄

기사입력 2026-02-19 09:07


김준수, '총알도 못 뚫는' 사이버트럭 최초 공개…국내 1호 차주의 위엄

[스포츠조선 이지현 기자] MBC '전지적 참견 시점'에서 압도적 티켓 파워를 자랑하는 '뮤지컬계 레전드' 김준수가 "꽂히면 끝장 본다"는 덕후력 大폭발 일상을 전격 공개한다.

오는 21일(토) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 386회에서는 과거 슈퍼카만 15대를 보유했던 자타공인 '자동차 덕후' 김준수의 아주 특별한 출근길이 방송 최초로 공개된다. 특히 그가 '국내 1호 차주'로 화제를 모았던 미래형 픽업트럭 '사이버트럭'이 위용을 드러내며 시선을 강탈할 전망이다. 총알도 뚫지 못하는 강력한 강철 외장의 압도적 비주얼은 물론, 핸들과 페달에서 손발을 떼고도 완벽하게 도로 위를 달리는 최첨단 자율주행 기능으로 놀라움을 선사한다.

이어 김준수는 본인이 직접 설립한 뮤지컬 전문 매니지먼트사로 출근해 남다른 '대표님' 모먼트도 보여준다. 전용 대표실이 따로 없어 회의실을 사용하고, 법인카드와 월급조차 받지 않는 등 김준수의 소박하면서도 실속 있는 경영 방식이 눈길을 끈다. 매니저는 직원 복지에 있어서도 끝장을 보는 김준수의 남다른 스케일을 제보하는데. 소속 배우들의 개런티를 두 배 이상 인상하는 파격적인 행보와 더불어, 명절에는 전 직원에게 최고급 한우를 선물하고 모든 직원의 생일을 일일이 챙기는 등 통큰 직원 복지를 실천한다고.

무엇보다 김준수의 독보적인 '덕질' 세계관이 인재 발굴에도 녹아있음이 드러나 흥미를 끈다. 취미에서 만난 게임 친구를 매니저로 직접 영입했다는 것. 게임을 통해 상대의 본성을 파악할 수 있다는 독특한 철학으로 인성 면접까지 대신했던 기상천외한 채용 비하인드가 시선을 집중시킨다. 또한 지독한 게임 덕후로, '송파구 불주먹'으로 불렸던 에피소드 역시 이번 방송의 놓칠 수 없는 관전 포인트이다.

한 번 꽂히면 끝장을 보고 마는 '덕후 대표' 김준수의 열정 가득 하루는 오는 21일(토) 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

2.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

'팝페라 가수' 임형주, 충격 근황...공직 진출했다 "최연소 이사장 임명" (아빠하고)

연예 많이본뉴스
1.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

2.

박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

3.

'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')

4.

故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

5.

'팝페라 가수' 임형주, 충격 근황...공직 진출했다 "최연소 이사장 임명" (아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

2.

"제가 해냈어요" 억까 딛고 '기쁨의 눈물' 흘린 '新 쇼트트랙 여제' 김길리…女 3000m 계주 화끈한 '금빛 엔딩', 첫 올림픽서 더블 메달 포효[밀라노 올림픽]

3.

심석희의 눈물→최민정의 미소, 승리 이끈 의기투합...8년 만에 쟁취한 女 쇼트트랙 계주 금메달[밀라노 현장]

4.

[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

5.

밀라노 입성부터 '몸살 기운'→"발목 물 찼다" 부상 투혼...혼신의 연기 펼친 차준환, 이제야 몰려온 피로 "경기 끝나자 목 퉁퉁 부어"[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.