[밀라노 현장]"韓 쇼트트랙 역시 강했다!" 女 3000m 계주 미친 역전드라마, 8년만에 '金 탈환'→밀라노 첫 金 쾌거…최민정 한국인 최다메달 타이 '역사'

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]대한민국 쇼트트랙은 역시 강했다. '계주 최강국'의 위용을 과시하며 8년만에 여자 3000m 계주 금메달을 탈환했다.
한국은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 4분04초014의 기록으로 1위를 차지했다. 최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청)로 구성된 한국은 막판 감동의 역전 드라마를 쓰며 가장 먼저 결승선을 통과했다. 4분04초107을 기록한 개최국 이탈리아가 은메달, 4분04초314를 기록한 캐나다가 동메달을 차지했다. 디펜딩 챔피언 네덜란드(4분09초081)는 4위로 고배를 마셨다.
한국 쇼트트랙은 이번 대회 빙상 종목 첫 금메달로 '노 골드' 우려를 떨쳤다. 여자 스노보드 하프파이프 최가온(세화여고)에 이은 한국의 2번째 금메달이다. 쇼트트랙 종목에선 황대헌(남자 1500m 은메달), 임종언(남자 1000m 동메달), 김길리(여자 1000m 동메달)에 이어 4호 메달이다. '람보르길리' 김길리는 2관왕을 달성하며 새로운 쇼트트랙 여제의 탄생을 알렸다. 한국은 금2, 은2, 동3으로 총 메달 갯수를 7개로 늘리며 목표로 세운 TOP 10 진입에 한 걸음 다가섰다.
여자 3000m 계주는 한국 동계올림픽의 대표적인 '효자종목'이다. 1994년 릴레함메르 대회에서 전이경 김소희 원혜경 김윤미로 구성된 대표팀이 한국에 첫 여자 3000m 계주 금메달을 안긴 이후 1998년(전이경 원혜경 안상미 김윤미)·2002년(최은경 최민경 박혜원 주민진)·2006년(변천사 최은경 전다혜 진선유 강윤미) 대회까지 내리 4연패를 차지하며 세계 최강의 위용을 과시했다. 2010년 밴쿠버 대회 여자 3000m 계주 결승에서 실격 처리되며 눈물을 흘린 대한민국은 2014년(심석희 박승희 공상정 조하리 김아랑)·2018년(심석희 최민정 김예진 김아랑)에서 다시 2연패를 차지하며 패권을 되찾았다. 여자 3000m 계주가 올림픽 정식 종목으로 채택된 후 10번의 대회에서 금메달 7개를 휩쓸었다. 의기투합한 심석희 최민정은 8년만에 여자 계주 정상에 올랐다.
'얼음 공주' 최민정(성남시청)은 이번 금메달로 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸며, 앞서 혼성 계주 2000m, 여자 500m, 여자 1000m에서 노메달에 그친 아쉬움을 훌훌 털었다. 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개, 총 5개의 메달을 따냈다. 개인통산 메달수를 6개(금4, 은2)로 늘리며 '대선배' 전이경이 보유한 한국인 올림픽 최다 금메달(4개), 진종오(사격) 김수녕(양궁) 이승훈(스피드스케이팅)이 보유한 동·하계올림픽 한국인 최다 메달(6개)과 각각 타이를 이루며 한국 올림픽 역사의 한 페이지를 장식했다.
된 한국은 1번 주자 최민정이 빠른 스타트를 보이며 선두로 치고 나갔다. 24바퀴를 남기고 캐나다에 선두를 내줬지만, 두 번째 자리를 안정적으로 지켰다. 20바퀴를 남기고 3위로 내려앉은 한국은 호시탐탐 역전 기회를 노렸다.
16바퀴를 남겨두고 변수가 발생했다. 네덜란드 선수가 코너를 돌다 캐나다 선수와 부딪혀 미끄러진 것. 뒤따라오던 최민정이 영향을 받을 뻔했지만, 영리하게 피했다. 캐나다-이탈리아-한국 삼파전이 펼쳐졌다. 10바퀴를 남기고 최민정이 간격을 좁혔다. 4바퀴를 남겨두고 심석희가 최민정을 강하게 밀었다. 캐나다를 제치고 단숨에 2위로 점프했다. 2바퀴를 남겨두고 바통을 건네받은 김길리가 폰타나를 따돌리고 선두로 치고 달렸다. 단독 질주하는 '람보르길리'를 막을 수 없었다. 가장 먼저 결승선을 통과한 '엔딩 요정' 김길리는 두 팔을 쭉 펼치며 포효했다. 어제 흘린 눈물이 환한 금빛 미소로 바뀌었다.