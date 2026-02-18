장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 떨면서 샀다"('A급 장영란')
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 새로 구매한 명품 H사 지갑을 자랑했다.
18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "SNS 화제 얼짱아기와 육아퀸 장영란이 만난다면?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 장영란은 육아일기 촬영을 위해 기차를 타고 부산으로 이동, "부산은 5개월, 6개월 오랜만에 가는 것 같다"라고 말했다.
그때 제작진은 "가방에 뭐 이렇게 많이 들었냐"라고 물었고, 장영란은 "저번에 바자회에서 산 가방이다"라면서 명품 H사 가방 속 자신의 아이템을 공개했다.
먼저 파우치를 꺼낸 장영란은 이어 "지갑 하나 샀다"라면서 새로 구매한 명품 H사 빨간색 지갑을 자랑했다. 장영란은 "연말 셀프 선물로 샀다. 약간 덜덜 떨면서 샀는데 비싸더라"면서 "스믈스믈 밑에서 꺼내주시더라"면서 구매 당시를 떠올려 웃음을 자아냈다.
이에 제작진은 "원래 진열 안 되어 있는 거냐. 거기는 왜 그러는 거냐"라고 물었고, 장영란은 "진열 안 되어 있다. 에르메스 욕하지 마라"라며 해당 브랜드에 애정을 드러냈다. 이어 장영란은 "갈 때마다 나 괜히 미안해진다"라고 해 폭소를 자아냈다.
anjee85@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.