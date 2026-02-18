장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 떨면서 샀다"('A급 장영란')

기사입력 2026-02-18 18:47


장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 …

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 새로 구매한 명품 H사 지갑을 자랑했다.

18일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "SNS 화제 얼짱아기와 육아퀸 장영란이 만난다면?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 장영란은 육아일기 촬영을 위해 기차를 타고 부산으로 이동, "부산은 5개월, 6개월 오랜만에 가는 것 같다"라고 말했다.

그때 제작진은 "가방에 뭐 이렇게 많이 들었냐"라고 물었고, 장영란은 "저번에 바자회에서 산 가방이다"라면서 명품 H사 가방 속 자신의 아이템을 공개했다.


장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 …
먼저 파우치를 꺼낸 장영란은 이어 "지갑 하나 샀다"라면서 새로 구매한 명품 H사 빨간색 지갑을 자랑했다. 장영란은 "연말 셀프 선물로 샀다. 약간 덜덜 떨면서 샀는데 비싸더라"면서 "스믈스믈 밑에서 꺼내주시더라"면서 구매 당시를 떠올려 웃음을 자아냈다.

이에 제작진은 "원래 진열 안 되어 있는 거냐. 거기는 왜 그러는 거냐"라고 물었고, 장영란은 "진열 안 되어 있다. 에르메스 욕하지 마라"라며 해당 브랜드에 애정을 드러냈다. 이어 장영란은 "갈 때마다 나 괜히 미안해진다"라고 해 폭소를 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

3.

신지, '문제의 약과 사진' 후폭풍...결국 사과까지 "놀란 마음 진정하세요"

4.

소유진, 논란 후 복귀한 ♥백종원 이제야 공개하네…"고기고기" 달달 근황

5.

이시영, 출산 3개월만에 '납작한 복근' 공개..설연휴 헬스장서 포착

연예 많이본뉴스
1.

이호선, '운명전쟁49' 돌연 하차한 전말…"정신 바짝 차리겠다"

2.

'충주시 홍보대사' 박정민, '충주맨' 사직에 솔직한 심경.."나는 홍보대사 시키고 본인은 사직"

3.

신지, '문제의 약과 사진' 후폭풍...결국 사과까지 "놀란 마음 진정하세요"

4.

소유진, 논란 후 복귀한 ♥백종원 이제야 공개하네…"고기고기" 달달 근황

5.

이시영, 출산 3개월만에 '납작한 복근' 공개..설연휴 헬스장서 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

"최가온 金에 눈물 뚝뚝" '스키여제' 울보 총장님이 설날 선수단에 공수한 K-나미김치 '품절대란'[밀라노 스토리]

2.

'韓 축구 초대박, 첫 경기부터 미쳤다' 1골-3도움 평점 10점 만점 대폭발! 손흥민, 몸풀듯 62분 출전.. LAFC 6-1 북중미챔피언스컵 대승

3.

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

4.

'미운오리' 그선수 맞아? → 알고보니 비밀무기…'이든 인생경기' 대한항공, OK저축은행 잡고 선두 맹추격 [인천리뷰]

5.

"창피하고 부끄럽다" 분노 아닌 실망?…환갑 넘은 노장의 탄식 "프로답지 않은 실수의 연속" [인천패장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.