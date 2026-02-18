'故최진실 딸' 최준희, 웨딩화보 日촬영지 논란 입 열었다..."전혀 몰랐다" [공식]

|
[스포츠조선 정안지 기자] 故 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 논란이 된 웨딩 화보 촬영지에 대해 해명했다.
이와 함께 최준희는 사진작가와 나눈 메시지를 공유, 작가는 "내가 촬영 동선 잡고 보내드리겠다"라고 말했다.
이후 웨딩 화보가 공개, 그러나 이 과정에서 사찰을 배경으로 촬영된 화보가 논란이 됐다. 이를 본 일부 네티즌들은 해당 장소가 '미즈코쿠요(水子供養, 수자공양)' 의식을 행하는 곳일 가능성을 제기한 것. 미즈코쿠요는 유산·사산된 아이들의 넋을 기리는 의식으로, 빨간 턱받이를 두른 지장보살상(지조상)을 모시는 것으로 알려져 있다.
이후 논란이 커지자 최준희가 직접 입장을 밝히며 해명에 나선 것으로 보인다.
한편 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔 그랜드 볼룸에서 5년간 교제해온 남자친구 김 씨와 결혼식을 올릴 예정이다. 측근에 따르면 예비 신랑은 성실하고 따뜻한 성품의 소유자로, 최준희가 건강 문제와 대중의 시선으로 힘들어할 때 곁을 지켜준 인물로 전해졌다.
이하 최준희 SNS 글 전문
웅 ,, 일본에 자주 촬영 나가시는 한국 작가님이 지정해서 찍어주신 건데
그 큰 도쿄에서 내가 어찌 알았겠어.
마지막으로 간 지역은 유치원때 오사카뿐인걸 ㅠㅠ!!
저 사진도 애초에 오피셜적으로 공개한적이 없는데 기자님이 무단으로 가져가서 사용하신 사진중에 하나일뿐이야
난 웨딩 촬영도 협찬으로만 9건 넘게 찍었는데 저 사진 하나만을 어떻게 인지 할수 있었겠어 전혀 몰랐다 나는