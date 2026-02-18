'故최진실 딸' 최준희, 웨딩화보 日촬영지 논란 입 열었다..."전혀 몰랐다" [공식]

최종수정 2026-02-18 18:01

[스포츠조선 정안지 기자] 故 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 논란이 된 웨딩 화보 촬영지에 대해 해명했다.

18일 최준희는 자신의 SNS를 통해 "일본에 자주 촬영 나가시는 한국 작가님이 지정해서 찍어주신 건데 그 큰 도쿄에서 내가 어찌 알았겠냐"라면서 논란이 된 장소와 관련해 입장을 전했다.

그는 "사진도 애초에 오피셜적으로 공개한 적 없는데 기자님이 무단으로 가져가서 사용하신 사진 중 하나일 뿐"이라면서 "난 웨딩 촬영도 협찬으로만 9건 넘게 찍었는데 저 사진 하나만을 어떻게 인지할 수 있었겠냐. 전혀 몰랐다"라고 밝혔다.

이와 함께 최준희는 사진작가와 나눈 메시지를 공유, 작가는 "내가 촬영 동선 잡고 보내드리겠다"라고 말했다.

최준희는 "일본 문화에 대해 전혀 몰라서 죄송하다"면서 "난 이 사진 어디에 업로드 한 적도 없었는데 어디서 얻으신 건지 허락도 안 하고 무단으로 가서 올려버린 기자님. 그만들 좀 괴롭혀라"라고 호소했다.

앞서 최준희는 지난 16일 자신의 SNS를 통해 11살 연상의 회사원 남자친구와 결혼한다고 직접 밝혔다. 최준희는 "시집간다"라며 "누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 앞으로 만들어갈 새로운 가족으로 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가고 싶다"라며 소감을 전했다.

이후 웨딩 화보가 공개, 그러나 이 과정에서 사찰을 배경으로 촬영된 화보가 논란이 됐다. 이를 본 일부 네티즌들은 해당 장소가 '미즈코쿠요(水子供養, 수자공양)' 의식을 행하는 곳일 가능성을 제기한 것. 미즈코쿠요는 유산·사산된 아이들의 넋을 기리는 의식으로, 빨간 턱받이를 두른 지장보살상(지조상)을 모시는 것으로 알려져 있다.

이후 논란이 커지자 최준희가 직접 입장을 밝히며 해명에 나선 것으로 보인다.


한편 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔 그랜드 볼룸에서 5년간 교제해온 남자친구 김 씨와 결혼식을 올릴 예정이다. 측근에 따르면 예비 신랑은 성실하고 따뜻한 성품의 소유자로, 최준희가 건강 문제와 대중의 시선으로 힘들어할 때 곁을 지켜준 인물로 전해졌다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

