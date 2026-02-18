임성근, '전과 6범' 논란 정면돌파...침묵 깨고 유튜브 복귀

|
[스포츠조선 김수현기자] 음주운전 전력 공개로 논란이 됐던 '흑백요리사2' 출연자 임성근 셰프가 유튜브로 정식 복귀했다.
그는 "집에서 아주 간단하게, 고급지게 만들어 먹을 수 있는 불닭볶음면을 만들어봤다"라면서 약 2분 가량의 영상에서 사담 없이 요리에 대한 설명만 전했다.
이후 방송 활동을 중단한 그는 "명절 대목에 나를 믿고 계약한 중소기업 업체들의 홈쇼핑 일정은 소화해야 한다"며 "계약된 업체들의 피해를 막기 위해 명절 일정까지만 진행하고 이후에는 유튜브와 식당 운영으로 돌아가겠다"고 밝힌 바 있다.
식당은 3월 중 오픈을 목표로 준비 중인 것으로 알려졌다. 또한 지난 13일 "저는 현재 제 본업인 음식점 오픈을 준비하면서 지내고 있다"고 근황을 전했다.
임성근은 "모든 준비가 마무리되면, 부담 없이 찾아오셔서 따뜻한 밥 한 끼와 마음 담은 정-성껏 만든 음식을 드실 수 있도록 성심껏 준비하겠다"고 파주시에 위치한 식당을 개업하기 위해 준비 중이라고 했다.
