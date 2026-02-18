"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

김수지-김민지의 스위핑 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스웨덴의 경기에서 김수지와 김민지가 스위핑하고 있다. 2026.2.18 dwise@yna.co.kr (끝)
김민지의 투구 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스웨덴의 경기에서 김민지가 투구하고 있다. 2026.2.18 dwise@yna.co.kr (끝)
여자 컬링, 스웨덴 상대로 8-3 승리 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스웨덴의 경기에서 8-3으로 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.2.18 dwise@yna.co.kr (끝)
급한 불은 껐다. 대한민국 컬링 여자대표팀이 4강 진출의 청신호를 켰다. 스킵 김은지-서드 김민지-세컨드 김수지-리드 설예은-핍스 설예지로 구성된 한국은 18일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 8차전에서 8대3으로 승리했다.
7엔드 만에 스웨덴의 악수를 받아내며 조기 승리를 거머쥐었다. 이날 승리로 한국은 5승3패를 기록하며 미국과 공동 3위에 올랐다. 4강 가능성을 이어갔다. 19일 오후 10시 5분 캐나다와의 최종전 결과에 따라 운명이 정해진다. 이번 대회 컬링은 10개팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 준결승을 치른 뒤 결승에서 메달 색을 가린다.
한국은 모든 것이 불투명한 상태였다. 앞서 미국(4대8 패)-이탈리아(7대2 승)-영국(9대3 승)-덴마크(3대6 패)-일본(7대5 승)-중국(10대9 승)-스위스(5대7 패)를 상대로 4승3패를 기록했다. 10개팀 중 캐나다와 함께 공동 4위에 랭크돼 있었다.
최상의 시나리오는 당연히 8차전 스웨덴-9차전 캐나다를 상대로 2승을 챙기는 것이다. 한국은 일단 첫 경기에서 승리를 거머쥐었다. 스웨덴을 상대로 기선을 제압했다. 1엔드 후공 상황에서 3점을 쓸어 담았다. 분위기를 탄 한국은 2엔드 스틸(선공 팀이 득점)에 성공하며 점수 차를 벌렸다. 한국은 깔끔한 샷으로 '생각대로' 경기를 풀어냈다. 반면, 스웨덴의 샷은 정확도가 크게 떨어졌다. 전반을 8-1로 크게 앞선 한국은 6~7엔드 1점씩을 내줬다. 그러나 한국은 이변 없이 8대3으로 승리를 챙겼다.
마지막 경기는 캐나다다. 승리하면 4강 진출에 유리한 고지를 점할 수 있다. 최종전 결과 세 팀 이상이 동률일 경우에는 동률을 이룬 팀 사이의 승패를 따져 순위를 나눈다. 전적도 같다면 '드로우 샷 챌린지'로 우위를 가린다.
한편, 같은 시각 영국과 덴마크도 각각 승리하며 4승4패를 기록했다. 순위 경쟁은 더욱 뜨거워졌다.