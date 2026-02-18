韓 피겨 왕자 다시 은반 위로! 8년 만에 올림픽 '갈라쇼 초청' 차준환, "나의 스케이팅을 관통하는 곡 준비"[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-18 21:21


韓 피겨 왕자 다시 은반 위로! 8년 만에 올림픽 '갈라쇼 초청' 차준환…
15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1500m 준결선이 열렸다. 경기장 찾아 선수들 응원하는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]차준환이 8년 만에 올림픽 갈라쇼 무대에 선다.

대한체육회는 17일 "차준환 선수가 국제빙상경기연맹(ISU)의 공식 초청을 받아 갈라쇼에 참석한다"고 밝혔다. 올림픽 갈라쇼에는 남녀 싱글·페어·아이스댄스 등 4개 세부 종목에서 메달을 딴 선수와 ISU 초청 선수가 참가한다.

차준환은 남자 싱글에서 4위를 차지해 입상하지는 못했지만, ISU의 공식 초청을 받고 갈라쇼에 참가한다. 차준환은 이번 대회 피겨스케이팅 남자 싱글에서 쇼트프로그램과 프리스케이팅 합계 273.92점으로 4위에 올랐다.


韓 피겨 왕자 다시 은반 위로! 8년 만에 올림픽 '갈라쇼 초청' 차준환…
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
차준환은 "지난 4대륙 선수권과 동일한 곡인 송소희님의 '낫 어 드림(Not a dream)'이라는 곡으로 할 예정이다"고 했다. 지난 2018년 평창 올림픽에서 생애 첫 올림픽 갈라쇼를 소화했던 차준환은 이번 대회에서 8년 만에 다시 은반 위에서 갈라쇼 무대를 소화한다.

차준환은 "내 스케이팅의 계기를 관통하는 단어가 자유로움이다. 자유로움을 굉장히 많이 느꼈던 곡이다. 그걸 올림픽이라는 큰 무대에서 한국적인 곡, 우리나라를 알릴 수 있는 곡을 할 수 있어 좋다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'1610억 사나이' 이정후 조카, 25개월에 父 닮은 투수 본능...이종범 "MLB 가려고?" ('슈돌')

2.

임성근, '전과 6범' 논란 정면돌파...침묵 깨고 유튜브 복귀

3.

박미선, 유방암 극복 후 선우용여와 첫 포옹...삭발머리에 "머리 예쁘다" (순풍)

4.

이시영, 출산 3개월만에 '납작한 복근' 공개..설연휴 헬스장서 포착

5.

'故최진실 딸' 최준희, 웨딩화보 日촬영지 논란 입 열었다..."전혀 몰랐다" [공식]

스포츠 많이본뉴스
1.

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

'쿨러닝'보다 더 영화같은 트리니다드토바고 봅슬레이의 위대한 도전, 낡은 썰매 타고 "꼴찌 탈출" 목표 달성[밀라노 스토리]

4.

[단독 인터뷰]"나이는 숫자, 4연속 월드컵행 도전!" '핼리팩스가 원한 38세 MF' 조소현의 꺾이지않는 정신

5.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

스포츠 많이본뉴스
1.

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

2.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

3.

'쿨러닝'보다 더 영화같은 트리니다드토바고 봅슬레이의 위대한 도전, 낡은 썰매 타고 "꼴찌 탈출" 목표 달성[밀라노 스토리]

4.

[단독 인터뷰]"나이는 숫자, 4연속 월드컵행 도전!" '핼리팩스가 원한 38세 MF' 조소현의 꺾이지않는 정신

5.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.