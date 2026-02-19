'81세' 임현식, 동료들 비보에 솔직 속내..."나도 언제 이 세상 떠날지" ('특종세상')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 임현식이 연이은 동료들의 비보에 "나 자신도 언제 이 세상을 떠날지"라며 솔직한 마음을 털어놨다.
18일 MBN 측은 "배우 임현식, 마지막 기록을 남기는 사연은?"이라는 제목으로 '특종세상' 예고편을 공개했다.
영상 속 임현식은 "'나도 신성일 씨처럼 저렇게 멋진 배우가 되고 싶다'라고 생각 했는데 그렇게 멋진 배우는 못 되겠고, 밥상으로 치자면 멸치볶음 정도의 역할이라고나 할까"라며 지난 연기 생활을 떠올렸다.
연이은 동료들의 비보에 생각이 많아진 임현식은 "생자는 필멸이다. 나 자신도 언제 이 세상을 떠날지"라면서 피할 수 없는 이별의 순간을 언급하기도 했다.
81세인 그는 "'내가 없어지면 우리 딸들이 무슨 생각으로 이걸 태울까'"라면서 "'안타깝다' 그런 생각보다 약간 무서운 생각 같은 걸 한다. 마치 죄를 짓는 것 같은 생각"이라고 솔직하게 털어놨다.
치열하게 살아온 지난 세월, 이제는 정리하고 싶다는 임현식은 박은수와 만나 이야기를 나눴다. 그때 박은수는 "접지 말고 펴서 자꾸만 봐야 한다. 이 속에 뭐가 있는지 봐야 한다. 그런데 나이 먹으면 우리는 자꾸만 접어 버린다. 접고선 쓰레기통에 집어넣는다"라고 말했다.
이에 임현식은 "나는 왜 접어지고 너는 왜 펴지냐"고 했고, 박은수는 "이거는 끝나는 이야기다. 그거 왜 그러냐. 우리가 할 일이 많은데, 할 일이 없을 것 같나. 할 일 많다"라고 말해 눈길을 끌었다.
