"제가 해냈어요" 억까 딛고 '기쁨의 눈물' 흘린 '新 쇼트트랙 여제' 김길리…女 3000m 계주 화끈한 '금빛 엔딩', 첫 올림픽서 2관왕 포효[밀라노 올림픽]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다.
셀카를 찍으며 기뻐하는 선수들.
[스포츠조선 윤진만 기자]"이날 한정 람보르기니보다 빨랐다."
'람보르길리' 김길리(성남시청)가 처음 출전한 올림픽에서 2관왕을 차지하는 기염을 토했다.
대한민국 쇼트트랙은 19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 4분04초014의 기록으로 1위를 차지했다.
2018년 평창 동계올림픽 금메달 이후 8년만에 여자 3000m 계주 금메달을 탈환했다. 올림픽 여자 3000m 계주 금메달을 통산 7개로 늘리며 '계주 최강국'의 자존심을 되찾았다.
이번 대회 빙상 첫 금메달이자 여자 스노보드 하프파이프 종목의 최가온(세화여고)에 이어 한국 2호 금메달을 따냈다. 한국은 금2, 은2, 동3으로 총 메달 7개를 기록하며 목표로 세운 TOP 10 진입에 한 걸음 다가섰다.
최민정 김길리(이상 성남시청) 노도희(화성시청) 심석희(서울시청), 역사에 남은 사총사 모두가 주연이었다.
한국 1번 주자 '에이스' 최민정이 빠른 스타트를 보이며 선두로 치고 나갔다. 24바퀴를 남기고 캐나다에 선두를 내줬지만, 두 번째 자리를 안정적으로 지켰다. 20바퀴를 남기고 3위로 내려앉은 한국은 호시탐탐 역전 기회를 노렸다.
16바퀴를 남겨두고 변수가 발생했다. 네덜란드가 코너를 돌다 캐나다와 부딪혀 미끄러진 것. 뒤따라오던 최민정이 하마터면 네덜란드에 걸려 넘어질 뻔했지만, 연륜을 살려 영리하게 피했다.
'디펜딩 챔프' 네덜란드가 밀려나고 캐나다-이탈리아-한국 삼파전이 펼쳐졌다. 10바퀴를 남기고 최민정이 속도를 높여 선두권과 간격을 좁혔다. 노도희 심석희도 사력을 다해 간격 유지를 도왔다. 4바퀴를 남겨두고 심석희가 최민정을 강하게 밀고, 최민정이 영리하게 인코스를 파고들며 2위 탈환했다. 평창 올림픽 여자 3000m 계주 금메달리스트인 심석희-최민정은 이번 대회를 앞두고 의기투합해 결승에서 감동적인 장면을 연출했다.
언니들로부터 마지막 바통을 건네받은 '막내 겸 엔딩요정' 김길리가 빛날 차례였다. 김길리는 2바퀴를 남겨두고 이탈리아 폰타나를 인코스로 따돌리고 선두를 탈환했다. 단독 질주하는 '람보르길리'를 막을 수 없었다. 가장 먼저 결승선을 통과한 '엔딩 요정' 김길리는 두 팔을 쭉 펼치며 포효했다.
김길리는 국제대회 징크스를 스스로 떨쳐냈다. 지난해 2월 하얼빈아시안게임 여자 3000m 계주 결선 마지막 주자로 나서 결승선을 앞두고 궁리(중국)와 충돌하는 불운을 겪었다. '막내'의 충돌로 한국은 4위로 떨어져 메달을 놓쳤다.
처음으로 출전한 올림픽도 쉽게 메달을 내어주지 않았다. 지난 10일 혼성 2000m 계주 준결승에서 앞서 달리던 커린 스토더드(미국)가 넘어지면서 김길리를 덮쳤고, 김길리는 피할 새 없이 스토더드와 강하게 부딪혔다. 한국은 결승 진출에 실패했다. 김길리는 부상은 피했지만, 뒤이어 열린 여자 500m에서 준준결승에서 탈락 고배를 마셨다.
김길리가 16일 여자 1000m에서 3위를 차지하며 꿈에 그리던 올림픽 첫 동메달을 목에 거는 과정도 녹록치 않았다. 준결선 4번째 바퀴에서 상대 선수에게 고의 반칙을 당해 다시 펜스에 부딪혔다. 다행히 어드밴스를 받아 결선에 참가할 수 있었다.
누구보다 마음 고생이 심했던 김길리는 여자 3000m 계주 레이스를 마친 뒤 언니들에 둘러싸여 참았던 눈물을 속시원히 쏟아냈다. 이번엔 '기쁨의 눈물'이었다. 김길리가 결승선을 통과하는 모습을 바라보던 심석희도 두 손으로 얼굴을 감싸쥐고 펑펑 눈물을 쏟았다. 최민정은 밝게 웃으며 후배 김길리를 꼭 안아줬다. 외모와 실력을 겸비한 2004년생 김길리는 최민정의 뒤를 이을 새로운 쇼트트렉 여제의 탄생을 알렸다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com