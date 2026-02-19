박미선, 유방암 투병 후 충격 고백…"가족도 남보다 못해" 선우용여와 감동 재회

|
[스포츠조선 김수현기자] 개그우먼 박미선이 유방암 투병 후 설날을 맞아 선우용여와 재회했다.
선우용여의 집에 박미선이 도착했다. 선우용여는 "네가 건강해보여서 좋다"라며 포옹으로 반겼다. 유방암 치료 후 다시 기르고 있는 박미선의 짧은 머리에 선우용여는 "머리 예쁘다. 너 이거 패션이다"라고 칭찬을 쏟아냈다.
박미선은 "만두 진짜 오랜만에 만들어본다. 예전에는 다같이 만두 많이 만들었는데"라고 추억했다.
선우용여는 "그게 추억이고 정이다. 요새는 바쁘니까 다 떨어져 살지 않냐. 잘못하면 가족도 남남이다"라 했고, 박미선은 "가족도 남보다 못하더라"라고 공감했다.
선우용여는 "미안하지만 지금 설연휴라고, 한국에 형제들 둘이 있지 않냐. 누구 하나 전화 거는 사람도 없고 그렇다. 그래서 네가 딸이다"라고 다시 한 번 박미선을 칭찬했다.
"옛날에는 만두를 예쁘게 맞고 송편을 잘 빚으면 예쁜 딸 낳는다 그랬다"는 선우용여에 박미선은 "우리 엄마가 동네에서 1등이었다. 저 예쁘냐"라 물었다. 선우용여는 "그럼 예쁘지. 너 같이 예쁜 애가 어딨냐. 얼굴만 에쁜게 아니라 마음도 예쁘다"라 끄덕였다.
박미선은 "엄마만 예뻐하는 거 아니냐. 엄마만. 지금 내가 엄마라고 부른 세월이 벌써 한참이다"라 했다. 벌써 30년이 넘게 선우용여를 '엄마'라고 부른 박미선.
선우용여는 피자, 짜장면을 좋아한다는 박미선에 "너 이제 그거 끊어야 된다. 노땡큐다. 이제 메이드 인 코리아로 놀아야 한다"라며 엄마 답게 잔소리를 늘어놓았다.
그는 "좋은 옷 입는 거 보다도 좋은 거 먹어야 된다. 나이 든 사람은"이라 충고했고 박미선은 "제가 엄마 말 듣고 요즘엔 먹는 거 안아끼고 좋은 거 많이 먹는다"라고 끄덕였다.
'순풍 산부인과'에서 급격하게 친해진 두 사람. 박미선은 "그 이후엔 또 '세바퀴'에서 만났다. 유일하게 연예계에서 '엄마'라고 부른다"라며 선우용여에 대한 애틋한 마음을 전했다.
박미선은 "계속 이렇게 '우리 딸이다' 해주셨다. 그리고 항상 어디가서 내 얘기를 하면 안됐다봐. 자꾸 우신다"라고 속상해 했다.
"나는 박미선을 보면 '어떻게 내가 살아온 거하고 똑같이 이렇게 살까' 하는 게 있다"라며 울었었던 선우용여. 박미선은 "이게 진짜 마음이 진심이니까 그런 표현이 나오는 거다"라 고마워 했다.
박미선은 "살면서 누가 이렇게 나를 친딸 친엄마처럼. 그게 쉽지 않다다. 그게 감사하더라"라 고백했고 선우용여는 "부모 마음은 다 똑같지 않냐. '아픈 자식이 더 마음이 간다'고"라 끄덕였다.
최근 항암 치료로 빠진 머리를 다시 기르고 있는 박미선은 "머리카락이 이렇게 얇게 나왔다"라며 엄마 선우용여에게 머리를 보여줬다.
박미선은 "머리가 한 번 다 싹 빠지고 새로 나는게 애기 머리가 됐다. 배냇머리처럼. 곱슬머리가 아니었는데 곱슬머리가 됐다"라며 신기해 했다.
스타일링을 안했는데도 예쁜 현재 박미선의 머리. 선우용여는 "그럼 빡빡 깎아서 다시 나게 하면 되지 않냐"라 궁금해 했고 박미선은 "빡빡 깎아서 되지 않는다. 완전 모근까지 빠져야 된다"라 전했다.
선우용여는 많이 짧아진 박미선의 머리를 둘러보며 "여기는 자르지 말라고 해라"라며 친엄마처럼 박미선을 살뜰하게 챙겼다.
한편, 개그우먼 박미선은 유방암 투병으로 10개월 간 방송 활동을 쉬었다.
박미선은 지난해 11월 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'을 통해 10개월 만에 방송에 출연해 "제 파격적인 모습에 놀랄까 봐 걱정했다. 민머리 였다가 조금 자란 상태"라며 안부를 전했다.
한결 건강해진 모습인 박미선은 이후 자신의 유튜브를 통해 항암 치료 과정을 공개하기도 했다.
