故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의 9주기'

기사입력 2026-02-19 07:00


故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의…

[스포츠조선 김수현기자] 오랜 시간 '국민 엄마'로 불린 故 김지영이 떠난지 9년이 흘렀다.

故 김지영은 지난 2017년 2월 19일, 2년 간의 폐암 투병 끝에 별세했다. 향년 79세.

당시 故 김지영은 김지영은 폐암 투병 중 합병증인 급성 폐렴으로 생을 마감한 것으로 알려졌따.

1960년 영화 '상속자'로 데뷔한 故 김지영은 영화와 드라마에서 활발하게 활동했다.

특히 '전원일기'로 많은 사랑을 받은 김지영은 '조선왕조 오백년', '피아노', '풀아우스', '토지', '육남매' 등 수없이 많은 작품에 출연하며 대체될 수 없는 연기로 인정을 받았다.

당시 고인의 딸은 스포츠조선과의 전화통화에서 "엄마가 2년전 폐암 1기로 암이 시작됐다. 수술 후 항암치료를 하시면서도 긍정적인 분이셨기에 배우들이나 지인들에게 알리지 않고 투병과 연기활동을 이어가셨다"라 전했다.


故 김지영, 국민 엄마의 마지막 비밀...폐암 투병 사실 숨겼던 '눈물의…
하지만 이어 "수술 1년 뒤 폐암 3기 말로 번지고, 장기 대부분에 암세포가 전이됐다. 머리로는 거의 뇌까지 번져 더 이상 손 쓸 도리가 없을 정도였다"라고 털어놓았다.

딸은 "'꼭 나아서 올해 다시 연기할 것'이라고 투병 의지를 다지신 엄마가 40일 전부터는 눈에 띄게 좋아지셨다"며 "하지만 갑자기 급성 폐렴이 오면서 오늘 우리 곁을 떠나셨다"며 비통한 심정을 전했다.


딸은 "폐암 말기 판정을 받고 가족들이 마음의 준비를 하고 있었지만, 40일 전부터 좋아지셔서 희망을 갖고 있었는데 정작 떠나는 순간에는 마음의 준비가 덜 됐었다"라 슬퍼했다.

당시 김지영은 직전에도 드라마 '여자를 울려' '판타스틱'에서 열연을 펼쳤고 차기작도 준비하고 있던 것으로 알려져 더욱 안타까움을 자아냈다.

이후 열린 제38회 '청룡영화상'에서 차태현은 故 김지영을 포함해 故 윤소정, 김영애, 김주혁 등 안타깝게 세상을 떠난 배우들을 추모했다.

차태현은 "선배님들의 수고에 큰 박수를 보낸다. 행복했던 추억은 영원히 간직하겠다. 그리고 훌륭한 영화인이었던 걸 기억하겠다"며 "하늘에선 부디 아프지 말고 평안하시길 빌겠다"고 애도했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'유방암 투병' 박미선, "가족이 남보다 못하더라" 고백..선우용여와 감동 재회

4.

박미선, 유방암 극복 후 선우용여와 첫 포옹...삭발머리에 "머리 예쁘다" (순풍)

5.

장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 떨면서 샀다"('A급 장영란')

연예 많이본뉴스
1.

'81세' 임현식, 동료 비보에 마지막 기록 "내가 없어지면.." ('특종세상')

2.

'10억 빚 친母와 절연' 장윤정…"내가 출생의 비밀이 있어" 결국 털어놨다 "서글픈 생일, 30년 보내다가"(장공장)

3.

'유방암 투병' 박미선, "가족이 남보다 못하더라" 고백..선우용여와 감동 재회

4.

박미선, 유방암 극복 후 선우용여와 첫 포옹...삭발머리에 "머리 예쁘다" (순풍)

5.

장영란, 이 정도면 명품 H사 VIP...가방→지갑 구매 "비싸서 덜덜 떨면서 샀다"('A급 장영란')

스포츠 많이본뉴스
1.

"아름다움에 압도됐다" 비주얼 폭발 韓 컬링에 日 감탄 또 감탄→벤치에 앉은 김수지에 "압권의 존재감"

2.

"너네 사귀지? 솔직히 말해" 日도 시선 집중!...벼랑 끝 대역전극 성공한 '일본 피겨', 선수 환상 케미에 "부부인 것 같아" 추측 쇄도

3.

"4강 보인다!" 韓 여자 컬링 공동 3위 등극, '강호' 스웨덴에 8-3 조기 승리 환호…19일 캐나다와 최종전

4.

韓 피겨 왕자 다시 은반 위로! 8년 만에 올림픽 '갈라쇼 초청' 차준환, "나의 스케이팅을 관통하는 곡 준비"[밀라노 현장]

5.

밀라노 입성부터 '몸살 기운'→"발목 물 찼다" 부상 투혼...혼신의 연기 펼친 차준환, 이제야 몰려온 피로 "경기 끝나자 목 퉁퉁 부어"[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.