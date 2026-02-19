"'믿보' 민정→'당돌' 길리→'파워' 석희→'안정' 도희+소연" 쇼트트랙 女 계주 3000m, 8년 만의 정상 탈환…'6金 1銀' 절대 1강 '컴백', 전세계가 놀란 무결점 대관식

쇼트트랙 여자 계주 금메달 (밀라노=연합뉴스) 신준희 기자 = 18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 금메달을 따낸 한국 최민정과 김길리 등 선수들이 세리머니를 하고 있다. 2026.2.19
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 역주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 기쁨을 나누고 있는 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정(왼쪽부터). 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
[스포츠조선 김성원 기자]'6금, 1은'의 절대 1강이 돌아왔다.
태극낭자들이 유일한 무결점 레이스로 여자 3000ｍ 계주 정상을 탈환했다. 최민정, 김길리(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 노도희(화성시청)가 짝을 이룬 한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일(이한 한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 3000ｍ 결선에서 4분4초014의 기록으로 금메달을 목에 걸었다.
이탈리아(4분4초107)가 2위, 캐나다(4분4초314)가 3위를 차지했다. 스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)에 이은 대한민국 선수단의 이번 올림픽 두 번째 금메달이다. 준결선에서 힘을 보탠 이소연(스포츠토토)까지 5명이 포디움의 정상에 섰다.
2018년 평창 대회 이후 8년 만의 여자 계주 금메달이다. 대한민국은 역대 8차례 올림픽 쇼트트랙 여자 3000ｍ 계주에서 금메달 6개와 은메달 1개를 수확할 정도로 '절대 1강'이다.
1994년 릴레함메르 대회부터 4연패를 거둔 뒤 2010년 밴쿠버 대회 결선에서 1위를 차지했지만 석연치 않은 판정으로 실격됐다. 2014 소치 대회와 2018 평창 대회에서 다시 연속 우승을 차지했지만 2022 베이징 대회에선 은메달에 만족해야 했다.
전통적인 '매달밭' 쇼트트랙의 첫 금빛 낭보라 더 반갑다. 투혼의 레이스였다. 최민정은 '믿보(믿고 보는) 리더'였다. 심석희의 폭발력은 여전했고, 김길리는 당돌한 레이스로 마침표를 찍었다. 노도희도 제몫을 했다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 결승선 1위로 통과하며 환호하는 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 기쁨을 나누고 있는 최민정, 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
한국은 1번 주자 최민정이 선두를 꿰차며 산뜻하게 출발했다. 하지만 20바퀴를 앞두고는 3위까지 떨어졌다. 16바퀴를 남기고는 아찔한 위기가 찾아왔다.
앞서 달리던 네덜란드가 곡선주로에서 휘청이며 넘어졌다. 뒤따르던 최민정이 부딪히며 휘청거렸다. 선두 그룹과도 거리가 벌어졌다. 다행히 최민정은 다시 중심을 잡았고, 속도를 올리며 추격을 시작했다.
이어 달린 김길리, 노도희, 심석희는 온 힘을 다해 내달려 선두 그룹을 따라잡았다. 4바퀴를 남기고 역전 드라마가 시작됐다. 파워가 뛰어난 심석희가 밀고, 최민정이 찢었다. 2위로 올라섰다.
마지막 주자 김길리가 결승선 2바퀴를 남기고 직선 주로에서 인코스를 파고들어 선두 이탈리아의 아리안나 폰타나를 제치고 마침내 선두로 치고 나갔다. 김길리는 인코스를 잘 지켜내며 결승선을 가장 먼저 통과, 대미를 장식했다.
최민정은 통산 6번째 메달을 목에 걸며 진종오(사격) 김수녕(양궁) 이승훈(스피드스케이팅)이 보유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록 타이를 이뤘다. 또 쇼트트랙 전이경(4개)과 더불어 한국 선수 동계올림픽 최다 금메달 타이기록을 썼다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 금메달 확정되자 눈물을 흘리고 있는 심석희. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 기쁨 나누는 노도희, 심석희, 이소연. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
심석희는 소치, 평창에 이어 계주에서만 금메달 3개를 수확하는 진기록을 세웠다. 여자 1000ｍ에서 동메달을 목에 건 김길리는 이번 대회 한국 선수단의 첫 멀티 메달리스트로 이름을 올렸다.
31세의 노도희와 33세의 이소연도 첫 금메달의 영예를 안았다. 둘은 30대의 첫 금메달이라 감회는 남달랐다. 특히 시상대에선 '맏언니' 이소연을 향해 손으로 환호하며 가장 먼저 시상대에 오르게 하는 멋진 팀워크까지 연출했다.
쇼트트랙 남녀 대표팀 '통합 주장'인 최민정은 네덜란드 선수와의 충돌 상황에 대해 "다른 선수들도 당황해서 위험한 상황이 많았다. 다행히 침착하게 대처해서 좋은 결과로 이어졌다"며 "길리를 믿었다. 내가 갖고 있는 속도와 힘을 다 길리한테 전달해 밀어주려고 했다. 길리라서 믿을 수 있었다"고 했다.
그리고 "올림픽에 나올 때까지만 해도 최다 메달 도전 기회 자체가 너무 감사하다고 생각했다. 결과를 통해서 그런 새로운 기록을 세웠다는 것이 꿈만 같고 기쁘다"고 했다.
김길리는 "무조건 1등을 해야겠다는 생각으로 달렸다. 역전할 수 있는 길이 딱 보였다. 넘어지지 않으려고 네 발로 뛴 것처럼 양손으로 빙판을 다 짚으며 달렸다. 막판까지 자리를 지키려고 노력했다"며 "민정 언니에게 바통을 이어받자마자 '내가 해결할 수 있겠다"라는 생각이 들었다. 폰타나가 대단한 선수지만 그래도 길이 보였다"며 "그냥 너무 기뻐서 언니들한테 달려가고 싶었다"라고 함박웃음을 지었다.
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 금메달 들고 포즈 취하는 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정(왼쪽부터). 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 은메달 이탈리아, 동메달 캐나다 선수들과 함께 기념촬영하는 대표팀 선수들. (왼쪽부터) 심석희, 노도희, 이소연, 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
레이스를 마치고 눈물을 펑펑 쏟은 심석희는 "올림픽 준비 과정은 물론 오늘 결승 경기에서도 정말 힘든 과정들이 많았다. 그런 과정들을 선수들이 다 같이 잘 버티고 이겨내서 눈물이 넘쳤다"고 설명했다.
노도희도 "레이스 중간 위기가 있었는데, 각자 자기 자리에서 침착하고 차분하게 최선을 다했던 부분이 시너지가 됐다"고 평가했다. 결선 레이스에서는 빠진 이소연은 "목이 터져라 응원했다. 너무 긴장돼 많이 떨었는데 동생들이 멋지게 잘 해줘서 고맙고 기쁘다. 나에게 큰 선물을 준 후배들이 고맙다"라며 눈시울을 붉혔다.
시련은 있었지만, 실패는 없었다. 태극낭자들의 질주는 전세계도 인정할 수밖에 없는 완벽한 레이스였다.
아직 끝나지 않았다. 최민정 김길리 노도희는 21일 여자 1500m에 출격한다. 최민정은 3연패, 김길리는 개인 종목 첫 금메달에 도전한다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com