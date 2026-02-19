[단독]FC서울 해냈다, '요르단 국가대표' 야잔 잡기 성공…2026년 함께한다

기사입력 2026-02-19 12:45


사진제공=한국프로축구연맹

사진제공=한국프로축구연맹

[스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 '요르단 국가대표' 야잔 알아랍(30) 잡기에 성공했다.

K리그 이적 시장에 정통한 복수의 관계자는 19일 스포츠조선을 통해 '서울이 야잔과의 동행을 이어간다. 이적 시장에서 치열한 경쟁을 뚫고 야잔 지키기에 성공했다'고 귀띔했다. 야잔은 곧 선수단과 새 시즌 준비에 돌입할 예정이다.

야잔은 2024년 여름 이적 시장을 통해 서울의 유니폼을 입었다. 기대감이 높았다. 그는 1m87의 큰 키와 다부진 체격을 바탕으로 제공권 경합 및 대인 수비 능력이 탁월하단 평가를 받았다. 세트피스 상황에서의 타점 높은 헤더 등 공격력도 보유한 왼발잡이 수비수로 관심을 받았다. 경험도 풍부했다. 그는 2015년 요르단의 알자지라에서 프로 무대에 데뷔한 후 알웨흐다트(요르단), 슬랑오르FC(말레이시아), 알쇼르타(이라크), 무아이다르(카타르) 등 아시아 무대를 돌며 프로 커리어를 쌓아왔다.

무엇보다 요르단 A대표팀에서 눈도장을 제대로 찍었다. 그는 2017년 A매치 무대에 첫선을 보인 후 꾸준하게 성인 대표팀에 합류해 요르단의 주축 수비수로 자리잡았다. 특히 2023년 열린 카타르아시안컵에서는 조별리그와 준결승에서 대한민국 대표팀의 막강한 공격진을 막아내며 요르단의 결승 진출을 이끌었다.

야잔은 서울 합류 뒤 자신의 이름값을 펼쳐보였다. 2024년 K리그 12경기에 나서 팀의 아시아챔피언스리그(ACL) 진출권 획득에 힘을 보탰다. 2025년엔 K리그 34경기에서 1골-1도움을 기록했다. 시즌 뒤 '하나은행 K리그 2025 대상 시상식' 수비수 부문 베스트11에 이름을 올렸다. 또한, FC바르셀로나와의 경기에서 날카로운 득점포를 가동하며 경쟁력을 입증했다.

그는 2025시즌 뒤 자유계약(FA) 자격을 얻었다. 그는 전 세계의 뜨거운 관심을 받았다. 서울은 물론이고 스페인 리그의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 서울은 야잔 잡기에 총력을 기울였다. 협상은 쉽지않았지만, 야잔은 서울과의 의리를 택했다. 야잔은 2026년도 서울의 유니폼을 입고 뛰게 됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

