이승철·탁재훈·송해나 뭉쳤다…‘신랑수업2’, 3MC 체제로 컴백
[스포츠조선 조민정 기자] 채널A 간판 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업2'가 약 3개월간 재정비를 마치고 3월 19일 오후 10시 첫 방송을 확정했다.
2022년 1월 19일 첫 선을 보인 '신랑수업'은 '1등 신랑감' 스타들의 연애 성장기를 담아내며 꾸준한 관심을 받아왔다. 최고 시청률 3.3%(닐슨코리아 전국 기준, 81회)를 기록하는 등 4년여간 사랑받았고, 2025년 12월 31일 방송을 끝으로 시즌1을 마무리했다. 이후 약 3개월 만에 '신랑수업2'로 업그레이드돼 돌아온다.
시즌2 MC로는 론칭 때부터 '교장' 역할을 맡아온 이승철이 변함없이 자리를 지킨다. 결혼과 이혼, 재혼까지 경험한 인생 선배로서 현실적인 연애 조언을 전해왔던 그는 이번에도 '신랑즈'의 멘토로 활약할 예정이다.
여기에 '화려한 돌싱' 탁재훈과 '워너비 싱글' 송해나가 새 MC로 합류한다. 가요계 선후배이자 사적으로도 친분이 두터운 이승철과 탁재훈의 스튜디오 케미가 기대를 모은다. 송해나는 다수의 연애 프로그램을 진행해온 '연프 베테랑 MC'로, 솔로남녀의 심리를 짚는 코칭에 힘을 보탠다.
제작진은 19일 오후 1시, 멜로 영화 분위기를 연상케 하는 탁재훈의 개인 티저를 공개하며 시즌2에 대한 기대감을 끌어올렸다.
이승철·탁재훈·송해나 3MC 체제로 새 단장을 마친 '신랑수업2'는 3월 19일 목요일 오후 10시 시청자를 찾는다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.