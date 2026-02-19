안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 안선영이 솔직한 자기관리 철학과 함께 그동안 받아온 시술 경험을 가감 없이 공개한 가운데, 그의 비유적 발언이 온라인에서 갑론을박을 낳고 있다.

18일 안선영의 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에는 '지금까지 했던 시술 추천 vs 비추천 다 알려드려요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 안선영은 나이와 관리에 대한 자신의 생각을 먼저 털어놨다. 그는 "집, 차, 여자. 요즘은 남자도 마찬가지지만 연식이 될수록 유지 보수 비용이 많이 든다"며 "보수를 하기 전까지는 아무리 쓸고 닦아도 추하다"고 비유했다.

이어 "나이보다 관리를 잘한 사람이, 어리기만 하고 관리 안 된 사람보다 훨씬 박수 받는 시대가 열렸다"며 "저는 직업 특성상 제 몸에 투자를 많이 해야 한다. 재투자를 해야 일을 계속할 수 있는 것 아니냐"고 강조했다.

안선영은 일상 속 관리 루틴도 공개했다. 그는 주름 방지를 위해 '빨대'를 사용하지 않는다고 밝혔다. "하관이 처지면 나이 든 티가 난다. 입처럼 근육을 많이 쓰는 부위는 패일 수밖에 없다"며 "저는 아이스든 얼음물이든 무조건 컵으로 마신다. 웬만하면 조금 흘리더라도 입을 당겨 벌려서 마신다"고 설명했다.

또한 다양한 시술 경험을 공유하며 '내돈내산' 기준으로 최고와 최악의 시술 세 가지를 각각 꼽았다. 그는 꾸준한 관리와 시술이 현재의 동안 외모를 유지하는 데 도움이 됐다고 밝혔다.

특히 "이 얘기는 아무한테도 한 적 없다. 우리 엄마도, 남편도 모를 것"이라며 과거 모발 이식을 받았던 사실을 고백해 눈길을 끌었다.

다만 안선영은 모든 시술이 정답은 아니라며 신중함을 강조했다. 최악으로 꼽은 사례를 언급하며 "시술 전에는 반드시 전문의와 충분한 상담을 거쳐야 한다"고 조언했다.


이에 해당 영상의 댓글에는 '불편함'과 '솔직함'을 두고 다양한 의견들이 나타나고 있다. 일부 네티즌들은 "여성을 물건에 비유한 것 아니냐", "왜 외면만 유지보수하시고 내면은 안하시나요", "얼굴 유지보수할시간에 연기연습했으면"이라고 반응하는가 하면, "좋은 경험담 알려주셔서 감사", "자기관리를 강조한 취지일 뿐"이라는 의견도 맞서고 있다.

한편 1976년생인 안선영은 2013년 결혼해 슬하에 2016년생 아들 한 명을 두고 있다.

