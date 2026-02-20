[SC리뷰] 미스터 킴 급직진·싸늘 영수…최종 선택 앞두고 갈피 못 잡는 ‘골싱민박’

기사입력 2026-02-20 08:14


[SC리뷰] 미스터 킴 급직진·싸늘 영수…최종 선택 앞두고 갈피 못 잡는…

[스포츠조선 조민정 기자] '골싱 민박'이 최종 선택을 하루 앞두고도 방향을 잡지 못한 채 혼돈에 빠졌다.

19일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 얽히고설킨 러브라인이 극단으로 치달았다.

26기 경수를 택했던 용담은 '2:1 데이트'를 앞두고 그의 속내를 확인하려 했다. "이미 마음이 정해졌다면 듣고 가겠다"는 직구에 26기 경수는 "아직 정해진 게 없다"고 답했지만, 용담은 국화를 향한 그의 기류를 이미 감지한 상태였다.

데이트가 시작되자 26기 경수는 용담을 챙기면서도 가치관을 묻는 질문을 던졌다. 가족에 대한 생각에서 두 사람의 온도 차가 드러났고, 국화는 제작진 인터뷰에서 "계속 삐걱거린다"고 정리했다. 결국 26기 경수는 "국화에게 마음이 더 크다"고 못 박았다. 용담은 "왜 애매하게 답했느냐"며 서운함을 드러냈다.

국화 역시 흔들렸다. 22기 영수와 26기 경수 사이에서 갈등하며 "돌싱의 마음은 돌싱이 안다"고 속내를 털어놨다. 22기 영수는 과거 결혼 생활을 언급하며 진정성을 보였지만, 경쟁 구도에 "기분이 쎄하다"며 불안감을 감추지 못했다.

한편 미스터 킴은 뒤늦게 용담에게 직진했다. "이제라도 잘 된 것 같다"고 고백했고, 용담도 데이트 선택 당시 마음이 흔들렸다고 밝혔다. 이를 공개적으로 전한 미스터 킴의 발언에 28기 영수는 싸늘해졌고, 곧바로 용담에게 확인에 나섰다. 그러나 돌아온 답은 "이성적 감정은 없다"는 선 긋기였다.

러브라인은 정리되지 않은 채 더욱 복잡해졌다. 예고편에서는 '사계 데이트권'을 건 웅변 대회와 함께 26기 경수가 "최종 선택하겠다"고 선언해 또 한 번의 파장을 예고했다.

최종 선택을 앞둔 '골싱 민박'의 결말은 26일 오후 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신동엽, '서울대 합격' 딸 자랑 "평생 할 효도를 다 해"

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

5.

'막장 대모' 피비 임성한, 이번엔 메디컬 스릴러다..'닥터신' 3월 14일 첫 방송

연예 많이본뉴스
1.

신동엽, '서울대 합격' 딸 자랑 "평생 할 효도를 다 해"

2.

'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')

3.

'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

4.

윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

5.

'막장 대모' 피비 임성한, 이번엔 메디컬 스릴러다..'닥터신' 3월 14일 첫 방송

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

2.

中 폭발! 린샤오쥔 '노메달' 탈락에 "중국 쇼트트랙 위해 모든 걸 바쳤다", "끈기, 노력 인정해야" 오히려 찬사 등장

3.

'또다시 국적 변경?' 린샤오쥔, '한국 국적 재취득은 가능할까?' 다시 임효준으로 돌아올 수 있는 방법은 있지만...[밀라노현장]

4.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

5.

"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.