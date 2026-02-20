[SC리뷰] 미스터 킴 급직진·싸늘 영수…최종 선택 앞두고 갈피 못 잡는 ‘골싱민박’
[스포츠조선 조민정 기자] '골싱 민박'이 최종 선택을 하루 앞두고도 방향을 잡지 못한 채 혼돈에 빠졌다.
19일 방송된 ENA·SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서는 얽히고설킨 러브라인이 극단으로 치달았다.
26기 경수를 택했던 용담은 '2:1 데이트'를 앞두고 그의 속내를 확인하려 했다. "이미 마음이 정해졌다면 듣고 가겠다"는 직구에 26기 경수는 "아직 정해진 게 없다"고 답했지만, 용담은 국화를 향한 그의 기류를 이미 감지한 상태였다.
데이트가 시작되자 26기 경수는 용담을 챙기면서도 가치관을 묻는 질문을 던졌다. 가족에 대한 생각에서 두 사람의 온도 차가 드러났고, 국화는 제작진 인터뷰에서 "계속 삐걱거린다"고 정리했다. 결국 26기 경수는 "국화에게 마음이 더 크다"고 못 박았다. 용담은 "왜 애매하게 답했느냐"며 서운함을 드러냈다.
국화 역시 흔들렸다. 22기 영수와 26기 경수 사이에서 갈등하며 "돌싱의 마음은 돌싱이 안다"고 속내를 털어놨다. 22기 영수는 과거 결혼 생활을 언급하며 진정성을 보였지만, 경쟁 구도에 "기분이 쎄하다"며 불안감을 감추지 못했다.
한편 미스터 킴은 뒤늦게 용담에게 직진했다. "이제라도 잘 된 것 같다"고 고백했고, 용담도 데이트 선택 당시 마음이 흔들렸다고 밝혔다. 이를 공개적으로 전한 미스터 킴의 발언에 28기 영수는 싸늘해졌고, 곧바로 용담에게 확인에 나섰다. 그러나 돌아온 답은 "이성적 감정은 없다"는 선 긋기였다.
러브라인은 정리되지 않은 채 더욱 복잡해졌다. 예고편에서는 '사계 데이트권'을 건 웅변 대회와 함께 26기 경수가 "최종 선택하겠다"고 선언해 또 한 번의 파장을 예고했다.
최종 선택을 앞둔 '골싱 민박'의 결말은 26일 오후 10시 30분 ENA와 SBS Plus에서 공개된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
