윤태화, 8세 연상과 이혼 발표 "1년 살고 각자의 길"(미스트롯4)

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 윤태화가 이혼 사실을 고백했다.
방송 중 최진희는 윤태화에게 곡 선택 이유를 물었고, 윤태화는 어렵게 "제가 '미스트롯2'를 마친 뒤 결혼했는데, 1년 함께 살다가 다시 돌아왔다"며 이혼 사실을 처음으로 털어놨다.
윤태화의 무대가 끝나자 김희재는 "이 자리에서 윤태화 씨의 사연을 처음 알게 됐다. 현재 심경과 멜로디, 가사가 잘 맞아떨어졌다. 동료로서 응원하고 싶다"고 평가했다. 장윤정도 "본인의 개인적인 이야기를 공개하는 것이 쉽지 않았을 텐데, 가사를 보지 않아도 마음이 전달됐다. 잘했다"고 칭찬했다. 원곡자 최진희 또한 "어려운 곡인데 자신의 매력과 소리로 완벽하게 소화했다. 역시 윤태화라는 생각이 들었다"며 극찬했다.
결국 윤태화는 국민 대표단 점수까지 더해, 최종 5위로 '미스트롯4' 톱10에 이름을 올렸다.
한편, 1990년생인 윤태화는 2009년 만 19세라는 나이에 가요계에 데뷔했으며, '내일은 미스트롯2'과 '현역가왕' 등에 출연하며 이름을 알렸다. 그는 2022년 3월, 8살 연상의 비연예인과 결혼했었다.