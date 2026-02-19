'81세' 임현식, 삶의 마지막 준비 "故이순재·김수미 죽음, 남 일 같지 않아" ('특종세상')
[스포츠조선 이게은기자] 배우 임현식이 삶의 마지막을 준비하는 근황을 공개했다.
19일 MBN '특종세상'에는 임현식이 출연했다.
임현식은 이전보다 한껏 수척해진 모습이었다. 그는 "독거 생활을 오래 하다 보니 생활이 규칙적이지 못했다. (병원에서) 혈관이 구부러진 것 같다고 해서 팽팽하게 만드는 스텐트 시술을 받았는데 이후 좋아졌다"라며 근황을 전했다.
이후 임현식은 3개월 전 별세한 선배 이순재의 봉안당을 찾았다. 임현식은 "선배님 장례식 때 갔지만 들어가지 못했다. 돌아가신 게 실감이 나지 않았다. 주저앉아 통곡할까 봐 들어가지 못했다. 선배님이 무대에서 연기할 때 난 학생이었는데, 현장에 가서 단역으로 같이 일할 수 있었다. 바라보기도 어려운 분이었다"라며 그리워했다.
임현식은 제작진에게 "김수미 씨도 함께 공연을 많이 했는데 속절없이 떠났다. 이런 걸 보면 (죽음은) 남의 일 같지 않다"라며 씁쓸해했다.
집으로 돌아간 임현식은 그동안 모은 대본들을 불에 태우려 했다. 자신의 흔적을 정리해보기 위해서였다. 하지만 이내 손때 묻고 낡은 대본을 보더니 "눈물이 나려고 한다. 내가 없어지면 우리 딸들이 무슨 생각을 하면서 이걸 태울까 싶다"라며 결심을 거뒀다.
임현식은 자신의 추억을 기록하기 위해 옛날 비디오 카메라를 구입했다. 이 사실을 알게 된 딸은 "아버지가 (비디오 촬영을 통해) 서재, 책을 정리하려는 마음을 가지셨다는 게 마음이 아프고 섭섭하다. 또 두렵고 속상하다"라고 말했다.
