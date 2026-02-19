"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

기사입력 2026-02-19 21:15


"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 …
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 역주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 …
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 기쁨을 나누고 있는 김길리, 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]최민정(성남시청)이 다시 한번 각오를 다졌다. 이제 단 하나만의 과제를 남겨뒀다.

19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나 메인 링크에서 진행된 훈련을 마친 최민정은 "마지막 하나밖에 안 남았다. 대회 초중반에 잘 안 풀렸는데도 많은 분들이 응원해주셨다. 여자 계주 때 잘 이겨낼 수 있었다. 좋은 영향, 기세를 잘 이어가서 1500m도 최선을 다하겠다"고 했다.

최민정은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 대회 첫 금메달을 목에 걸었다. 최민정은 이번 금메달로 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸며, 앞서 혼성 계주 2000m, 여자 500m, 여자 1000m에서 노메달에 그친 아쉬움을 훌훌 털었다. 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개, 총 5개의 메달을 따냈다. 개인통산 메달수를 6개(금4, 은2)로 늘리며 '대선배' 전이경이 보유한 한국인 올림픽 최다 금메달(4개), 진종오(사격) 김수녕(양궁) 이승훈(스피드스케이팅)이 보유한 동·하계올림픽 한국인 최다 메달(6개)과 각각 타이를 이뤘다.

최민정은 전이경과의 타이 기록에 대해 "정말 존경하는 선배님이다. 선배님들이 대기록을 세워주셨기에 내가 그런 것들을 보고 계속해서 도전하고 가능성을 봤다"며 "사실 시작하면서도 지금도 기록에 대해서 연연했던 적은 없다. 하던대로 스스로를 믿고, 잘해보고 싶다"고 했다.

마지막에 웃고 싶다는 다짐. 이제 단 한 종목, 1500m로 미소가 결정될 수 있다. 최민정은 "이번 올림픽은 진짜 웃으면서 끝내고 싶다고 했다. 어제 여자 계주 후에도 울지 않았다 . 내일도 웃으면서 끝내고 싶다"고 했다.


밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 송지효, 결혼 생각 접었다 "평생 부모님과 살고싶어"

2.

'폐쇄병동 퇴원' 현주엽 아들, 결국 가출했다..父 사생활 간섭에 분노 "속에서 천불나"(아빠하고)

3.

신동엽, '서울대 합격' 딸 자랑 "평생 할 효도를 다 해"

4.

'막장 대모' 피비 임성한, 이번엔 메디컬 스릴러다..'닥터신' 3월 14일 첫 방송

5.

[SC이슈] '충주맨' 사직 김선태, 왕따설 잠재우니 이번엔 靑디지털소통비서실 이직설 '시끌'

스포츠 많이본뉴스
1.

"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼

2.

울산 벤치 구석에 'LG 가방이 덩그러니'.. LG 방출 → 울산 초대 캡틴. 김수인은 안다 왜 실패했는지

3.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

4.

또 리비뇨 폭설입니다...이승훈-문희성 출전, 프리스타일 스키 하프파이프, 기상 문제로 20일로 연기[밀라노 현장]

5.

"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼

2.

울산 벤치 구석에 'LG 가방이 덩그러니'.. LG 방출 → 울산 초대 캡틴. 김수인은 안다 왜 실패했는지

3.

美 분노! "김연아 金 대놓고 강탈"→눈물 흘리는 선수 보면서 "우리가 유리해" 충격 발언...피겨 여왕의 악몽, 또 구설수

4.

또 리비뇨 폭설입니다...이승훈-문희성 출전, 프리스타일 스키 하프파이프, 기상 문제로 20일로 연기[밀라노 현장]

5.

"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.