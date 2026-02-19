"웃으며 끝내고 싶다" 이제 딱 하나만 남은 최민정..."스스로를 믿고 잘하겠다"[밀라노 현장]

19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 역주하는 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.19/
19일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 아레나에서 열린 밀라노동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승전. 여자 계주 대표팀이 금메달을 차지했다. 시상대에서 기쁨을 나누고 있는 김길리, 최민정.
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]최민정(성남시청)이 다시 한번 각오를 다졌다. 이제 단 하나만의 과제를 남겨뒀다.
19일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나 메인 링크에서 진행된 훈련을 마친 최민정은 "마지막 하나밖에 안 남았다. 대회 초중반에 잘 안 풀렸는데도 많은 분들이 응원해주셨다. 여자 계주 때 잘 이겨낼 수 있었다. 좋은 영향, 기세를 잘 이어가서 1500m도 최선을 다하겠다"고 했다.
최민정은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 3000ｍ 계주에서 대회 첫 금메달을 목에 걸었다. 최민정은 이번 금메달로 3개 대회 연속 금메달을 목에 걸며, 앞서 혼성 계주 2000m, 여자 500m, 여자 1000m에서 노메달에 그친 아쉬움을 훌훌 털었다. 2018년 평창, 2022년 베이징 대회에서 금메달 3개, 은메달 2개, 총 5개의 메달을 따냈다. 개인통산 메달수를 6개(금4, 은2)로 늘리며 '대선배' 전이경이 보유한 한국인 올림픽 최다 금메달(4개), 진종오(사격) 김수녕(양궁) 이승훈(스피드스케이팅)이 보유한 동·하계올림픽 한국인 최다 메달(6개)과 각각 타이를 이뤘다.
최민정은 전이경과의 타이 기록에 대해 "정말 존경하는 선배님이다. 선배님들이 대기록을 세워주셨기에 내가 그런 것들을 보고 계속해서 도전하고 가능성을 봤다"며 "사실 시작하면서도 지금도 기록에 대해서 연연했던 적은 없다. 하던대로 스스로를 믿고, 잘해보고 싶다"고 했다.
마지막에 웃고 싶다는 다짐. 이제 단 한 종목, 1500m로 미소가 결정될 수 있다. 최민정은 "이번 올림픽은 진짜 웃으면서 끝내고 싶다고 했다. 어제 여자 계주 후에도 울지 않았다 . 내일도 웃으면서 끝내고 싶다"고 했다.