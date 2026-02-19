"어떻게 저 몸으로 금메달을" 최가온, 직접 밝혔다→3군데 골절…'천재소녀' 기적의 감동 투혼
|최가온 SNS
|13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 1차 시기 착지에 실패한 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
|13일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 최가온이 90.25점을 획득해 금메달을 차지했다. 1차 시기에서 넘어지며 부상을 당한 최가온. 리비뇨(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.13/
[스포츠조선 김성원 기자]도저히 믿기지 않는 기적이다.
부상을 딛고 극적인 금빛 드라마를 쓴 '천재보더' 최가온(세화여고)이 3군데 골절 진단을 받은 것으로 드러났다. 그는 19일 자신의 SNS를 통해 병원에서 왼손 검진 사진을 올리며 '3 fractures'(골절)라고 적었다. 세 군데 골절됐다는 의미다.
최가온의 매니지먼트사인 올댓스포츠에 따르면 최가온은 왼쪽 손바닥뼈 세 군데가 골절됐다고 한다. 다행히 수술은 필요하지 않단다. 보조기를 차고 치료를 받을 계획이다. 최가온은 지난달 말 스위스 전지훈련 도중 손바닥뼈를 다쳤다.
그는 13일(이하 한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 올림픽 3연패에 도전한 한국계 미국인 클로이 김(88.00점)을 제치고 시상대 맨 꼭대기에 섰다.
한국 설상 종목의 새 역사였다. 사상 첫 올림픽 금메달의 주인공으로 우뚝섰다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 대한민국 선수단 전체 1호 금메달을 선물했다. 클로이 김이 2018년 평창 대회 때 세운 이 종목 최연소 올림픽 금메달 기록(17세 10개월)도 경신(17세 3개월)했다.
반전, 반전, 또 반전이었다. 결선에서는 눈이 펑펑 내렸다. 최가온은 1차 시기에서 불의의 부상을 당했다. 스위치백나인을 깔끔하게 성공시킨 그는 캡텐을 시도하다 하프파이프의 가장 자리인 림에 걸려 추락했다.
|최가온, 눈물의 금메달
(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 시상대에 올라 눈물을 흘리며 팔을 들어보이고 있다. 2026.2.13
머리부터 떨어진 최가온은 한동안 쓰러져 있을 정도로 큰 충격을 받았다. 의료진까지 투입됐다. 다행히 일어났지만 10.00점에 머물렀다. 12명 중 9위였다.
|다리 저는 최가온
(리비뇨=연합뉴스) 류영석 기자 = 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스키 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 금메달을 획득한 한국 최가온이 시상식을 마친 뒤 다리를 절며 걸어가고 있다. 2026.2.13
최가온은 다행히 2차 시기에 나섰다. 당초만 하더라도 'DNS(스타트 하지 않음)'가 떴지만, 최가온은 투혼을 발휘하며 경기에 출전했다. 충격이 남아 있는 듯 했다. 최가온은 스위치백사이드나인을 시도하다 또 다시 넘어졌다. 결국 1차 시기의 점수를 넘지 못하며 10.00점에 머물렀다. 순위는 11위까지 추락했다.
마지막 3차 시기, 드라마가 연출됐다. 최가온은 몸 상태와 눈이 내리는 코스 컨디션 등을 고려, 1080도 이상의 고난도 연기 대신 900도와 720도 회전 등을 깔끔하게 마무리했다. 그는 눈물을 흘리며 점수를 지켜봤다. 점수는 무려 90.25점이었다.
마지막 주자는 클로이 김이었다. 1위 자리가 바뀐 후였다. 클로이 김도 압박을 받을 수밖에 없었다. 결국 세번째 점프에서 넘어졌다.
최가온의 기적이었다. 제대로 걷지 못할 정도지만 투혼의 질주를 펼쳤다. 그는 시상식에서도 절뚝거리며 힘겹게 발걸음을 옮겨 전세계의 탄성을 자아냈다.
|2026 밀라노 코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프에서 금메달 획득한 최가온이 16일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 최가온이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.16/
최가온은 16일 금의환향했다. 그는 "밀라노에서는 실감이 잘 나지 않았다. (한국) 들어와서 맞이해주시니까 더 실감이 난다. 너무 행복하다"며 웃었다.
하지만 치료는 필요했다. 최가온은 "결선에서 다친 무릎은 많이 좋아졌지만 병원에서 정확한 진단인 필요한 상황"이라고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
