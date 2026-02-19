'충주맨' 김선태, 청와대 디지털소통비서관 채용설..."靑관계자 만남은 사실" [종합]

기사입력 2026-02-19 17:45


'충주맨' 김선태, 청와대 디지털소통비서관 채용설..."靑관계자 만남은 …
사진=MBC 제공

[스포츠조선 이게은기자] '충주맨'으로 알려진 김선태 충북 충주시 주무관이 청와대 비서실로부터 제의를 받았다는 보도가 나오면서 충주시 사직 후 거취가 관심사로 떠올랐다.

19일 KBS 측은 "청와대는 최근 사직서를 제출하고 휴가 중인 김 주무관을 만나 청와대 채용을 제안한 것으로 파악됐다"라고 보도했다.

이후 김 주무관은 iMBC연예와의 통화에서 "청와대 측과 만남은 있었지만 구체적인 채용 제안을 받은 것은 아니다"라는 입장을 밝혔다. 이어 "청와대 측에서 공직에 관심이 있는지 물어보는 정도였고 어디로 오라는 구체적인 제안이 없었다. 그래서 답을 하지 않았다. 여러 곳에서 제안이 들어오고 있지만 구체화해서 고민하고 있지도 않다. 완전히 나가기 전까지는 고민을 안 하고 있다"라는 입장도 전했다.

그런 가운데 김 주무관이 디지털소통비서실 채용 면접을 마쳤다는 보도도 나와 눈길을 끈다. 이날 뉴시스 보도에 따르면, 청와대는 김 주무관에게 디지털소통비서실 근무를 제안했으며 강훈식 대통령비서실장이 직접 면접을 봤다.

한편 김 주무관은 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV'를 재치있는 콘텐츠로 운영, 구독자수 97만명을 이끌었다. 하지만 최근 사직했고 "여러분과 함께했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복한 시간이었다. 앞으로도 충주시를 많이 사랑해 주시기를 바란다"라는 인사를 남겼다. 향후 김 주무관의 거취에 많은 관심이 쏠린 상황이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

4.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

4.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 프런트도 망연자실. 23시까지 지켰는데 뭘 더 어떻게 해야하나 → KBO 이중징계 가능성도

2.

"린샤오쥔 '노메달'은 대한민국 정부 탓" 역대급 부진에 韓 걸고넘어진 中, "교묘한 술책으로 빅토르 안처럼 예외 적용 안 해줘"

3.

"韓, 1R 돌파 먹구름" 오브라이언 탈락 확정 본 日, '도쿄 참사' 반복에 시선 고정

4.

"도영이랑 똑같아" KIA 이적생의 극찬, 왜 감독은 계속 채찍질하나…"내가 많이 부족해서"

5.

'논란,비판,내홍 딛고 4연속 월드컵 도전' 신상우 감독 "선수들 상처 아닌 상처받아, 큰상처 아니길...'원팀' 국대 책임감X투혼으로 반드시 해낼 것"[호주여자아시안컵 출국]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.