하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"
[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 하하가 유재석과 관련된 악성 댓글에 쿨하게 받아쳤다.
18일 유튜브 채널 '뭐든하기루'의 콘텐츠 '낮술하기루'에는 '진한 곱창전골 국물과 진한 눈물 찐친 술자리 (with.하하)'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 하하는 방송인 신기루와 함께 술잔을 기울이며 무명 시절과 방황하던 시기를 돌아봤다.
하하는 "나는 나이트 죽돌이였다. 헛소문도 많지만 진짜 소문도 많다. 유혹에 정말 약한 타입이었다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "분노가 엄청 많았고, 굉장히 부정적인 사람이었다. 자책도 많이 했다. 이름은 '하하'지만 사실은 그렇지 않았다"고 덧붙였다.
또한 "실생활에서도 실수를 하면 안 되는 세상이 왔다"며 "인기가 많아지고 지킬 게 많아지니까 도덕적으로 변했다. 원래 그런 사람이 아니었다"고 스스로를 돌아봤다.
그는 인생의 가장 큰 전환점으로 유재석과의 만남을 꼽았다. 하하는 "내가 제일 방황했을 때 재석이 형을 만났다. 형이 '너처럼 말 안 듣는 사람 처음 봤고, 너처럼 의리 있는 사람도 처음 봤다'고 했다"고 전했다.
이어 "재석이 형이 아니었다면 나는 정말 객사했을 것"이라며 "옆에 누가 있느냐가 너무 중요하더라. 그렇게 좋은 사람이 곁에 없었다면 여기까지 오지 못했을 것"이라고 깊은 고마움을 드러냈다.
일각에서 제기되는 '유재석에게 빨대를 꽂는다'는 악성 댓글에 대해서도 언급했다. 하하는 "그게 사실이라면 내가 대단한 놈 아니냐. 누가 유재석에게 함부로 빨대를 꽂을 수 있겠느냐"고 반문하며 자신과 유재석의 관계를 둘러싼 시선에 대해 쿨하게 받아쳤다.
끝으로 하하는 "유재석은 누구보다 나를 사랑하는 사람인 걸 나는 안다"고 강조하며, 오랜 시간 함께해 온 선배이자 동료에 대한 각별한 애정을 전했다.
olzllovely@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.