"韓, 1R 돌파 먹구름" 오브라이언 탈락 확정 본 日, '도쿄 참사' 반복에 시선 고정

일본 스포츠지 스포츠닛폰은 19일 오브라이언의 낙마 소식을 전하면서 '한국이 부상자 속출로 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드 돌파에 먹구름이 드리웠다'고 전했다.
류지현호는 대회 전부터 부상 문제로 골머리를 썩고 있다. 타선과 내야의 중심이 될 것으로 전망됐던 김하성(애틀랜타 브레이브스), 송성문(샌디에이고 파드리스)이 부상으로 낙마한 데 이어 선발 원투 펀치를 기대했던 문동주(한화 이글스)와 원태인(삼성 라이온즈)이 스프링캠프 도중 부상으로 탈락했다. 포수 최재훈(한화)도 손가락 골절상으로 최종명단에 이름을 올리고도 결국 사퇴했다. 이 와중에 오브라이언까지 캠프 도중 종아리 통증을 느꼈고, 결국 대표팀 합류가 불발됐다. 앞서 원태인의 대체자로 유영찬(LG 트윈스)을 지목했던 류지현 감독은 오브라이언 대신 김택연(두산 베어스)을 대체 선발하기로 했다.
◇한국 야구는 2009년 대회 이후 WBC 1라운드를 통과하지 못하고 있다. 스포츠조선DB
스포츠닛폰은 '오브라이언은 지난해 메이저리그 42경기 3승1패6페이브, 평균자책점 2.06에 최고 구속 100마일(약 160㎞)의 공을 던져 이번 대회에서 한국 대표팀 마무리 역할이 기대됐지만 사퇴했다'고 설명했다.
야구 대표팀은 2009년 대회 이후 3회 연속 WBC 1라운드를 통과하지 못하고 있다. 직전 대회였던 2023년 대회에서는 1차전에서 호주에 덜미를 잡힌 데 이어, 2차전에서 일본에 3대14로 대패하면서 일찌감치 1라운드 탈락이 결정된 바 있다.
류지현호는 이번 대회 1차 목표로 2라운드 진출을 내건 바 있다. 그러나 최대 약점으로 지적됐던 마운드에서 잇단 균열이 발생하면서 전력 구성은 더욱 어려워졌다. 특히 선발-불펜의 필승카드로 여겨졌던 원태인과 오브라이언의 부상 이탈은 뼈아프게 느껴진다. 본선 1라운드 전략 자체를 수정해야 하는 상황에서 돌파구 마련은 쉽지 않아 보인다.