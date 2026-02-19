'폐쇄병동 퇴원' 현주엽 아들, 결국 가출했다..父 사생활 간섭에 분노 "속에서 천불나"(아빠하고)

[스포츠조선 김소희 기자]농구선수 출신 현주엽과 아들 준희의 갈등이 결국 폭발한다.

19일 TV조선 '아빠하고 나하고' 측은 "현주엽 아들, 아빠의 사생활 간섭에 집 나가다!?"라는 제목의 선공개 영상이 업로드 됐다.

공개된 영상 속에는 현주엽의 아들 준희가 편의점에 간 사이, 현주엽이 아들의 방을 정리해주다 예상치 못한 상황을 마주하는 모습이 담겼다. 현주엽은 준희의 방을 청소하던 중 낯선 여성과 함께 찍은 네컷 사진을 발견, "이게 뭐냐. 못 본 걸로 해야 하나?"라며 당황한 기색을 드러냈다. 이어 방 안에서 토끼 인형까지 발견하며 평소와 다른 분위기를 감지했다.

그때 귀가한 준희는 "뭐냐. 거기 왜 들어가 있냐"며 날 선 반응을 보였고, 당황한 현주엽은 "아빠가 방 청소하고 있었지"라고 변명했다.

이어 현주엽은 "이건 뭐야?"라고 토끼 인형에 대해 묻자, 준희는 "건드리지 마라. (짝사랑)누나랑 커플로 맞춘 거다. 왜 건드리냐"며 격앙된 반응을 보였다.

사진에 대한 질문도 이어졌다. 현주엽이 "이건 뭐야?"라고 재차 묻자, 준희는 "같이 찍은 사진이지. 이거 왜?"라며 발끈했다. 이후 제작진과의 인터뷰에서 그는 "속에서 천불이 올라왔다. 소중한 사진과 추억을 함부로 치우고 이런 걸 보고 화가 났다"고 털어놨다.

결국 감정을 주체하지 못한 준희는 마이크를 빼고 촬영을 거부한 채 집을 나가버렸다. 아들의 돌발 행동에 당황한 현주엽은 이름을 불러도 돌아보지 않는 모습에 난감함을 감추지 못했다. 결국 밖으로 나선 그는 "당황했다. 마이크를 빼고 나갈 정도라니… 답답하다. 어디 가 있나?"라며 아들을 찾아 나섰다.

부자의 갈등을 다룬 TV조선 '아빠하고 나하고' 방송은 오는 25일 수요일 밤 10시 공개된다.


한편 현주엽은 최근 갑질 논란과 근무 태만 의혹으로 어려움을 겪었으나, 언론중재위원회 정정보도를 통해 사실이 아님이 확인됐다. 이후 그는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'를 통해 사건 이후 달라진 가족의 삶을 공개했다. 현주엽은 "사건 후 한 달 만에 15kg이 빠졌고, 현재는 약 40kg 감량했다"고 털어놨다.

또한 현주엽은 수면 장애와 불안 증세를 겪고 있으며, "아침에는 잠이 안 오는 약을 6알 정도, 저녁에는 14~15알 정도 복용하고 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 그는 "정확히 기억은 안 나지만, 1년 반 정도 정신과 처방약을 복용 중"이라며 "온 가족이 약을 복용하고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

197cm 장신인 아들 준희는 아버지를 따라 농구 선수를 꿈꿨지만, 논란 이후 주변 시선과 반응으로 결국 농구를 그만두고 휴학했다. 준희는 "정신과 약을 복용한다. 아침에는 안정제 1알, 저녁에는 수면제 포함 5알을 먹는다. 아빠 사건 이후 치료와 입원을 받았다"고 전했고, 현주엽은 "입원도 네 차례 했다"고 말했다.

준희는 "진짜 안 좋은 생각도 했었다. 마지막으로 퇴원한 지는 3개월 됐다"라고 덧붙였고, 현주엽은 "준희가 안 좋은 생각을 많이 하다보니까 그거 때문에 입원을 하게 됐다. 자식이 그런 생각을 하는 게 부모로서는 마음이 무너진다"라고 이야기했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

