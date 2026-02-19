울산 벤치 구석에 'LG 가방이 덩그러니'.. LG 방출 → 울산 초대 캡틴. 김수인은 안다 왜 실패했는지

|
[서귀포=스포츠조선 한동훈 기자] 울산 웨일즈 더그아웃에 LG 트윈스 가방이 덩그러니 놓여 있었다. 구단 물품이 아직 전원 보급되지 않은 탓에 이전 소속팀에서 쓰던 장비를 챙겨온 것이다. 울산 초대 캡틴 김수인(29)의 것이었다.
실망할 시간도 없었다. 김수인은 야구를 그만 둘 생각이 없었다. 다른 팀에 육성선수로라도 들어가고자 알아보면서 개인 훈련도 쉬지 않았다.
김수인은 마음가짐부터 바꿨다.
김수인은 "전에는 지레 겁먹고 벌어지지 않은 일에 대해 부정적으로 걱정했다. 이제 일단 나를 믿고 그동안 많은 연습을 해왔으니까 자신 있게 내 야구를 하고자 하는 마인드를 세팅하려고 한다. 하기도 전부터 실패하면 어떡하지 못 치면 어떡하지 하다 보니까 결과가 더 안 좋았던 것 같다"고 설명했다.
|
|
LG 전 동료들에게 축하 연락도 많이 받았다. 김수인은 "2군 선수들은 대부분 다 가까웠다. 그중에서도 꼽자면 최승민 선수가 1살 선배다. 고등학교 때부터 친하게 지냈던 형이다. 포수 박민호 선수도 친하게 지낸 후배다. 선후배님들 코치님들도 다 축하해줬다"고 감사 인사를 전했다.
김수인은 개막전 2루수를 노린다. 김수인은 "LG에 있을 때 수비는 그래도 어느 정도 인정을 받았다. 어쨌든 선발로 나가려면 타격이 돼야 했는데 그런 부분이 많이 아쉬웠다. 울산에 와서 김대익 타격코치님과 많은 대화를 하면서 방법을 찾고 있는 단계다. 김대익 코치님께서 세심하게 신경을 써주시고 잘 봐주셔서 지금 열심히 하면서 질문도 많이 하고 있다"고 밝혔다.
김수인은 "제일 첫 번? 목표는 개막전 선발이다. 그에 이어서 최대한 많은 경기 나가도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com