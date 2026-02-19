'45세' 송지효, 결혼 생각 접었다 "평생 부모님과 살고싶어"

기사입력 2026-02-19 18:17


'45세' 송지효, 결혼 생각 접었다 "평생 부모님과 살고싶어"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송지효가 결혼에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

19일 유튜브 채널 '송지효'에는 "지석진 축 개업 셰프가 된 지효"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 송지효는 지석진을 초대해 직접 만든 떡국을 대접하며 훈훈한 시간을 보냈다.

이날 지석진은 요리에 집중한 송지효를 바라보며 "빨리 결혼해서 신랑을 위해 저렇게 해줘야 하는데"라며 명절 단골 잔소리를 꺼냈다. 이에 송지효는 별다른 반응 없이 묵묵히 요리에만 집중해 웃음을 자아냈다.

이후 지석진은 한층 진지한 표정으로 결혼 생각을 물었다. "진짜 결혼 생각 없는 거냐"는 질문에 송지효는 망설임 없이 "응. 지금은"이라고 답했다. 이어 "평생 안 할 생각도 있냐"는 물음에는 "그렇다. 우리 공주(반려견)랑 엄마, 아빠랑 같이 살고 싶다. 지금은 그렇다"고 솔직하게 털어놨다.


'45세' 송지효, 결혼 생각 접었다 "평생 부모님과 살고싶어"
하지만 가능성을 완전히 닫아둔 것은 아니었다. 지석진이 "멋진 남자가 나타나 하루아침에 사랑에 빠지는 거 아니냐"고 묻자, 송지효는 "물론 사랑에 빠져서 '사랑꾼'이 될 수도 있다"고 여지를 남겼다. 이에 지석진은 "올가을에 '오빠 미안해요. 그때 만나고 있었어요' 하면서 청첩장 주는 거 아니냐"고 농담을 던졌고, 송지효는 "그럴 정도였으면 이미 오빠나 '런닝맨' 멤버들한테 이야기했을 것"이라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편, 송지효는 최근 SBS '런닝맨'에서 "4~5년 전 8년 사귄 남자친구가 있었다"고 열애 사실을 고백해 화제를 모았다. 송지효는 열애 상대에 대해 "멤버들도 모르는 사람"이라고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

4.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

연예 많이본뉴스
1.

'충주맨' 김선태, 청와대행 고심..."대통령실에서 직접 제안"

2.

안선영 "여자들 유지보수 안하면 추해"…물건 비유 발언에 갑론을박

3.

남보라, '임신 5개월차'에 찾아온 날벼락 "고위험 산모라..."

4.

하하, '유재석 빨대' 악플에 반격 "형 없었으면 난 객사했을 것"

5.

박미선, 유방암 투병 중 복귀 고민 "일해도 될까 걱정 많아" ('순풍선우용여')

스포츠 많이본뉴스
1.

롯데 프런트도 망연자실. 23시까지 지켰는데 뭘 더 어떻게 해야하나 → KBO 이중징계 가능성도

2.

"린샤오쥔 '노메달'은 대한민국 정부 탓" 역대급 부진에 韓 걸고넘어진 中, "교묘한 술책으로 빅토르 안처럼 예외 적용 안 해줘"

3.

"韓, 1R 돌파 먹구름" 오브라이언 탈락 확정 본 日, '도쿄 참사' 반복에 시선 고정

4.

"도영이랑 똑같아" KIA 이적생의 극찬, 왜 감독은 계속 채찍질하나…"내가 많이 부족해서"

5.

'논란,비판,내홍 딛고 4연속 월드컵 도전' 신상우 감독 "선수들 상처 아닌 상처받아, 큰상처 아니길...'원팀' 국대 책임감X투혼으로 반드시 해낼 것"[호주여자아시안컵 출국]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.