'직장암 4기' 이사벨라, 암 폐로 전이→치매 남편 요양원 보냈다 "견디기 힘들어" ('특종세상')

이사벨라는 주말에 남편이 있는 요양원으로 향했다. 이사벨라는 "남편이 치매에 걸린 건 10년이 넘었고 요양원에 온 건 10개월 정도 됐다. 그전에는 돌봄센터에 있었다"라며 남편을 소개했다. 남편은 제작진에게 인사하라는 이사벨라의 말에 박수만 쳤다.
이사벨라는 "남편이 15년 전부터 단어를 말할 때 어눌하더라. 치매 센터도 안 가더니 6년 전 부터는 이상한 행동을 하기 시작했다. 전날 버스 카드를 찍던 사람이 다음날 그 방법을 잊어버리더라. 남편이 요양원을 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐다. 빨리 헤어질 줄 몰랐다"라며 속상해했다. 남편은 67세 이른 나이에 중증 치매 진단을 받았다고.
이사벨라는 남편을 집으로 데리고 가 식사를 한 후 다시 요양원으로 보냈다. 이사벨라는 남편과 헤어진 후 "남편을 보면 (겉으로는) 멀쩡해 보이니까 속상하다. 남편과 30년을 지냈는데 갑자기 사라지니 그 외로움을 견디기 힘들었다. 요양원에 보내는 게 미안한데, 한편으론 치매가 심해져서 감당이 안 된다. 이렇게도 안 되고 저렇게도 안돼 속상하다"라며 눈물을 쏟았다.
그런가 하면 이사벨라는 현재 직장암 4기 투병 중이라고 밝혀 안타까움을 더했다. 그는 "12번 항암을 하고 방사선 치료도 30회 했다. 1년 투병을 한 후 추적 검사를 할 때, 폐에 종양이 잡혀서 폐 수술도 했다"라고 밝혔다.
영상 말미, 이사벨라는 힘든 상황에서도 "지금만 생각하고 살아야지 과거는 생각하지 않으려고 한다. 마음 편하게 생각하려고 한다"라며 마음을 다잡았다.