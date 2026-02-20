[속보]"아쉬움의 눈물 펑펑!" '통한의 6엔드' 韓 여자 컬링, 캐나다에 7-10 패배 '4강 진출 실패→올림픽 여정 마무리'

김민지의 투구 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 김민지가 투구하고 있다. 2026.2.19 dwise@yna.co.kr (끝)
[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 여자 컬링의 도전이 막을 내렸다. 캐나다에 고개를 숙이며 4강 진출의 벽을 넘지 못했다. 경기 뒤 선수들은 아쉬움의 눈물을 펑펑 쏟았다.
대한민국 여자 컬링 대표팀은 19일(이하 한국시각) 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 컬링 여자 4인조 라운드로빈 최종전에서 7대10으로 패했다. 한국은 2018년 이후 8년 만에 포디움 등극을 노렸다. 하지만 마지막 벽을 넘지 못하고 조별리그에서 도전을 마감했다. 4강에는 스웨덴, 스위스, 캐나다, 미국이 올랐다.
벼랑 끝 대결이었다. 한국은 앞서 미국(4대8 패)-이탈리아(7대2 승)-영국(9대3 승)-덴마크(3대6 패)-일본(7대5 승)-중국(10대9 승)-스위스(5대7 패)-스웨덴(8대3 승)을 상대로 5승3패를 기록했다. 미국, 캐나다와 공동 3위에 랭크돼 있었다. 한국은 캐나다와의 최종전 결과에 따라 운명이 가려졌다. 이번 대회 컬링은 10개팀이 풀리그 방식으로 예선을 치른다. 예선 1위와 4위, 2위와 3위가 준결승을 치른 뒤 결승에서 메달 색을 가린다. 최종전 결과 세 팀 이상이 동률일 경우에는 동률을 이룬 팀 사이의 승패를 따져 순위를 나눈다. 전적도 같다면 '드로우 샷 챌린지'로 우위를 가린다.
여자 컬링 '다음 엔드 전략은' (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 1점을 빼앗기며 2엔드를 마친 한국 대표팀 선수들이 대화하고 있다. 2026.2.19
운명의 경기. 변수가 발생했다. 현지 폭설로 경기가 30분 지연된 것이다. 한국은 경기 초반 다소 주춤했다. 선공으로 시작한 1엔드에 1점을 내줬고, 2엔드에선 스틸(선공 팀이 득점)을 허용했다. 0-2로 끌려갔다. 3엔드 분위기를 바꿨다. 김민지가 마지막 스톤 '굿샷'으로 3점을 쓸어 담았다. 경기를 3-2로 뒤집었다. 캐나다는 쉽게 물러서지 않았다. 4엔드 2점을 보태 4-2, 리드를 되찾았다. 한국은 5엔드 후공 상황에서 1점을 챙기며 기어코 동점을 만들었다. 전반은 4-4로 막을 내렸다.
투구 전략 논의하는 스킵과 서드 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 스킵 김은지와 서드 김민지가 투구 전략을 논의하고 있다. 2026.2.19
여자 컬링, 밝은 표정으로 대화 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 한국 대표팀 선수들이 밝은 표정으로 대화하고 있다. 2026.2.19
설예은과 김민지의 스위핑 (코르티나담페초=연합뉴스) 서대연 기자 = 19일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 캐나다의 경기에서 설예은과 김민지가 스위핑하고 있다. 2026.2.19
캐나다가 6엔드 매서운 샷을 선보였다. 7번째 샷에서 한국의 스톤을 모두 밀어냈다. 한국의 마지막 샷은 캐나다에 큰 영향을 주지 못했다. 캐나다가 무려 4점을 쌓아올리며 8-4로 달아났다. 한국은 7엔드 후공 상황에서 1점을 얻으며 5-8로 추격했다. 캐나다가 후공을 잡은 8엔드에 1점을 더하며 9-5로 리드를 유지했다.
한국은 더 이상 물러설 곳이 없었다. 9엔드 후공 상황에서 작전타임까지 묶어 총력전에 나섰다. 한국은 2점을 더하며 2점 차로 쫓아갔다. 경기는 마지막 엔드로 이어졌다. 한국은 역전을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다. 캐나다가 1점을 보태며 승리의 쐐기를 꽂았다. 한국이 7대10으로 경기를 마감했다.